Голосование на выборах в Госдуму пройдет в течение трех дней

Голосование на выборах в Государственную Думу VIII созыва в сентябре пройдет в течение трех дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление ЦИК России, принятое сегодня на заседании.

«Провести голосование на выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва, а также на иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд — 17, 18 и 19 сентября», — говорится в постановлении Центральной избирательной комиссии.

Ранее Президент России Владимир Путин своим указом назначил выборы депутатов Госдумы VIII созыва на 19 сентября, о чем сообщало ИА «Татар-информ».