Общество 10 февраля 2026 18:00

Голосование конкурса «А у нас во дворе – 2026» пройдет повторно

Редакция «Татар-информа» приняла решение о проведении повторного голосования финального этапа в конкурсе на лучшее зимнее оформление двора «А у нас во дворе – 2026».

Такое решение было принято коллегиально после многочисленных обращений читателей, обративших внимание на возможную накрутку голосов. Совместно с техническими специалистами редакция проанализировала ход голосования и выявила отсутствие корреляции между количеством просмотров конкурсных работ и числом отданных за них голосов, что может свидетельствовать о применении недобросовестных методов.

В связи с этим принято решение провести переголосование. Оно пройдет с 11 по 15 февраля на официальной странице «Татар-информа» во «ВКонтакте». Имена троих победителей объявим 16 февраля. Они будут награждены денежными призами, а информация о результатах опубликована на сайте и в социальных сетях агентства «Татар-информ».

Редакция просит всех участников и их сторонников отнестись к повторному голосованию внимательно и соблюдать правила конкурса. В случае выявления повторных фактов накрутки такие участники будут сняты с конкурса и не смогут принимать участие в дальнейших конкурсах, проводимых агентством.

