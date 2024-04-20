«Голосование идёт активно»: как волонтеры РТ помогают выбрать места для благоустройства

Продолжается Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. В 15 районах Татарстана волонтеры в крупных торговых центрах, парках и скверах рассказывают жителям о возможностях для голосования и показывают, как это правильно сделать. Корреспондент «Татар-информа» побывал на одной из таких точек в Казани.

«Волонтеры работают в выходные, где-то ежедневно. Они рассказывают жителям о том, какие места вошли в список для голосования. Всего таких объектов около 270, можно зайти на сайт и сделать свой выбор. Кроме того, у добровольцев граждане могут узнать о порядке голосования, как правильно в нем поучаствовать. Со стартом кампании 15 марта было задействовано более 400 волонтеров, сейчас по всей республике их работает свыше 200. Они выходят на открытые большие площадки, раздают информационные буклеты, где все расписано», - пояснила замминистра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

Голосование за объекты благоустройства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Нацпроекта «Жилье и городская среда» стартовало 15 марта и завершится 30 апреля.

Волонтеры привлекаются к помощи в голосовании уже четвертый год. Многие из них уже наработали большой опыт в этом направлении. Так, серебряный волонтёр Наиля Биктимирова уже не в первый раз рассказывает жителям о возможности повлиять на благоустройство города.

«Мы уже неоднократно были волонтёрами этого проекта. Хочу отметить, что голосование идёт активно. Мы подробно рассказываем о нем нашим жителям. Это здорово, потому что прямо на глазах можно увидеть, как улучшается наш любимый город. Призываю всех активно поучаствовать. Очень активно откликается молодежь, потому что они видят современный подход. Но и старшее поколение тоже приветствует, понимая, какие хорошие условия можно создать», - поделилась волонтёр.

По ее словам, она лично убедилась в эффективности голосования. Наиля Биктимирова живёт рядом с парком, который был в плохом состоянии. Его отремонтировали благодаря программе благоустройства. Таким образом, жители получили прекрасное место для отдыха.

Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина. Они охватывают 13 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Культура», «Жильё и городская среда».