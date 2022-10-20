«Голоса предков» зазвучали в музыке молодых композиторов Казанской консерватории

В Государственном Большом концертном зале им. Сайдашева прошел концерт «Голоса предков». Событие, организованное Казанской консерваторией им. Жиганова, стало одним из ключевых мероприятий проекта «Традиции народов России для молодежи», который проводился в рамках федерального гранта Минобрнауки России на развитие студенческих научных объединений.

Программа вечера включала новые сочинения молодых композиторов – студентов консерватории, которых вдохновил фольклорный материал, собранный в ежегодных этнографических экспедициях, в том числе в этом году.

Фото предоставлено пресс-службой консерватории

Основу концерта составила музыка студентов кафедры композиции – Айдара Абдрахимова, Елены Басовой, Ольги Беляниной, Лилии Исхаковой, Анастасии Костюковой, Кирилла Куликова. Также свои сочинения представили и выпускники Казанской консерватории – молодые композиторы Ильяс Камал и Мердан Бяшимов.

Помимо композиторов в концерте были задействованы студенты практически всех специальностей. Этномузыкологи – непосредственные участники экспедиций и исследователи найденного материала – выступали в составе фольклорного ансамбля Казанской консерватории. Оркестр Tatarica под управлением Рината Халитова, ансамбль традиционных инструментов под руководством Рустема Рахматуллина и солисты выступали в роли проводников композиторского замысла. Музыкальные журналисты подготовили яркие видеорепортажи, которые сопровождали действо на большом экране, расположенном по центру сцены. В концерте принял участие и приглашенный гость – доцент Российской академии музыки имени Гнесиных, гусляр Дмитрий Волков.

Некоторые студенты-композиторы вдохновились песнями, услышанными в экспедициях этим летом. Так, песня «Огурчики», записанная в Верхнем Услоне, стала частью концертной фантазии Кирилла Куликова. Он подчеркнул, что главной целью в работе над сочинением для него было сохранить самобытность первоисточника.

Фото предоставлено пресс-службой консерватории

Елена Басова записала две мелодии для своей Фантазии на марийские темы в деревне Улисьял Балтасинского района. «Первая мелодия показалась мне универсальной, поэтому я обработала ее в джазовом стиле. На это меня вдохновила чувашская группа „Шану“, которая в своём творчестве объединяет чувашские песни и джаз. Вторая же песня меня зацепила своей мелодикой, энергией, харизмой», — рассказала Басова.

Источниками вдохновения других авторов стали чувашские, марийские, мордовские темы, в разные годы собранные в областях России.

Фото предоставлено пресс-службой консерватории

В основу зарисовки для ударных инструментов Анастасии Костюковой легла тема рекрутской чувашской песни «Уедем да приедем». Необычное, богатое тембрами сочетание инструментов – маримбы, ксилофона, малого барабана и тарелок – воспринималось как звучание колокольного звона.

Ольга Белянина в своем трио «Белый платок» на марийскую тему хотела максимально приблизиться к звучанию народных инструментов мари. Для успешного воплощения замысла она выбрала академические тембры – фортепиано, флейту и виолончель.

Фото предоставлено пресс-службой консерватории

Дебютировавший в этот вечер ансамбль традиционных инструментов исполнил «Мунаджат» Мердана Бяшимова. Его же «Два плача» из цикла пьес на мордовские темы для струнного квартета, фортепиано, контрабаса и ударных поразило органичным сочетанием народных интонаций с элементами джазового музыкального языка.

Завершился вечер исполнением сочинения Анастасии Костюковой на всем известную зажигательную тему «Эпипэ». В финальном номере приняли участие все музыканты.

Фото предоставлено пресс-службой консерватории

Среди ближайших творческих проектов Казанской консерватории – детские образовательные концерты и гала-концерт Фестиваля духовной музыки имени Смоленского «Заступнице усердная», программу которого составят сочинения русской и зарубежной хоровой классики.

Материал подготовила Мария Барабанова