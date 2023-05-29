Голоса отдали 8 тыс. человек: мандат Олега Коробченко обретёт нового хозяина к 1 июня

Помимо выборов в Госсовет, в Набережных Челнах, в республике также провели выборы в органы местного самоуправления в Азнакаевском, Черемшанском, Сармановском и Чистопольском районах Татарстана

Фото: nabchelny.ru

«Самая статусная выборная кампания в России»

Необходимость в дополнительных выборах в Госсовет РТ возникла после ухода Олега Коробченко на должность министра промышленности и торговли Татарстана. На освободившийся мандат претендуют шесть кандидатов: Александр Быков от партии «Новые люди», Адель Вахитов от ЛДПР, Татьяна Мухина от КПРФ, Руслан Нигматуллин от «Партии роста», Ильнар Рисаев от партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду» и самовыдвиженец Ирек Зиятдинов.

Помимо выборов в Госсовет в республике также прошли местные выборы в Азнакаевском, Черемшанском, Сармановском и Чиспольском районах.

Как сообщил советник руководителя ЦИК Татарстана Роман Беляков, к голосованию в Набережных Челнах была проведена большая подготовка. В частности, состоялось обучение членов комиссий, в зданиях избиркомов проверили пожарную безопасность.

Андрей Кондратьев: «Все прошло спокойно. По данным системы здравоохранения, жалоб с избирательных участков не поступало» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Явка составила 15% от общего числа избирателей

Избирательные участки в Набережных Челнах закрылись в 20:00. На вечернем брифинге данные по голосованию озвучил руководитель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

«Согласно сведениям на 18.00, явка на выборы депутата Госсовета РТ по Электротехническому округу составила 15,34% от общей численности избирателей. Согласно календарному плану, определен срок установки итогов к 1 июня 2023 года», – отметил спикер.

Что касается выборов в органы местного самоуправления в районах, явка составила 22,55% от общего числа избирателей. Итоги будут объявлены не позднее 30 мая.

«Все участки для голосования были закрыты ровно в 20.00. Сейчас в избирательных комиссиях начался важнейший этап всей избирательной кампании – подсчет голосов. Всеми организаторами была проделана огромная работа», – добавил Кондратьев.

За чистотой голосования следили представители наблюдательского сообщества республики, представители политических партий и Общественной палаты РТ. Кроме того, помогали следить за порядком и большое число СМИ, добавил руководитель Центризбиркома республики.

«Все прошло спокойно. По данным системы здравоохранения, жалоб с избирательных участков не поступало, система правоохранительных органов также сообщила, что нарушений во время голосования зафиксировано не было. Надеюсь, что так будет и в дальнейшем», – заявил Кондратьев.

В заключение он отметил, что результаты могут быть объявлены и раньше установленного срока, после чего поблагодарил всех организаторов за проведенную работу.

Фарид Салахов: «Перед тем, как пойти на участок, конечно, внимательно изучил жизненный путь каждого кандидата. Сделал свои выводы» Фото: nabchelny.ru

Одним из избирателей стал руководитель Исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов. Он подчеркнул, что ходит на каждые выборы и будет приучать к этому своих детей.

«Считаю, каждый должен пользоваться своим конституционным правом на выбор законодательной власти с тем, чтобы влиять на происходящее вокруг. Со временем и мои дети, надеюсь, будут также ответственно относиться к выборам. Перед тем, как пойти на участок, я внимательно изучил жизненный путь каждого кандидата. Сделал свои выводы. Но наказы к будущим избранникам будут сформированы уже по итогам голосования», – отметил Салахов.

«Сомневаться в честности дополнительных выборов в Набережных Челнах не приходится»

При организации дополнительных выборов в Набережных Челнах прошла большая работа по обеспечению безопасности. Таким мнением поделился доктор политических наук, профессор, завкафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков.

Андрей Большаков: «На этом мероприятии есть огромное количество наблюдателей, которые прошли не одни выборы и имеют большой опыт» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Первое, что нужно отметить – выборы организованы хорошо, оборудовано большое количество участков, где люди могут сделать выбор. Второй момент: мы всегда все боимся за результаты, достоверность которых вызывает вопросы. На этом мероприятии есть огромное количество наблюдателей, которые прошли не одни выборы и имеют большой опыт. Были представители как Общественной палаты, так и самих кандидатов. Думаю, что и подсчет голосов будет честным», – заявил собеседник агентства.

Он обратил особое внимание на повестку, которую продвигали кандидаты. Претенденты много говорили о молодежной политике и предпринимательстве. По мнению Большакова, это особенно важно в Набережных Челнах, - моногороде с большим количеством молодежи.

Средний возраст кандидатов – менее 40 лет, что объясняет большое внимание к молодежной повестке, добавил эксперт.

Тимур Какохо отдельно обратил внимание на психологическую подготовку наблюдателей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

О подготовке наблюдателей рассказал председатель исполнительного комитета татарстанского отделения Ассоциации юристов России Тимур Какохо.

«Мы подготовили наблюдателей не от политических партий и кандидатов, а от Общественной палаты Татарстана. Это неангажированные специалисты, которые не первый год являются наблюдателями. Мы провели соответствующее обучение по золотому стандарту общественного наблюдения, рассказали им о правилах поведения на избирательном участке, как все должно быть оформлено», – сообщил юрист.

Отдельно он обратил внимание на психологическую подготовку наблюдателей. По словам Какохо, им объяснили как себя вести во время внештатных ситуаций и провокаций. В частности, рассказали о необходимости использовать все возможные средства фиксации – такие как камеры телефонов, как документировать нарушения.