«Голос студенчества должен быть слышен»: Лиге студентов РТ исполнилось 25 лет

Сегодня в казанском КРК «Пирамида» прошел праздничный концерт, посвященный 25-летнему юбилею Лиги студентов Республики Татарстан. На него собрались студенты из разных муниципалитетов республики и те, кто когда-либо участвовал в жизни организации. Кроме того, организацию пришли поздравить почетные гости.

«Двадцать пять лет — это чудесный возраст, когда ты уже много знаешь, умеешь и экспериментируешь. Хочу пожелать хороших экспериментов, направленных на получение результата, опыта студентам Татарстана», — сказала в приветственной речи вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Отдельно она обратилась к профессорско-преподавательскому составу и пожелала стойкости им самим, ярких побед и результатов — их студентам, а также поблагодарила за труд и оптимизм.

Затем Фазлеева вручила государственные награды основателям Лиги студентов РТ и тем, кто в разные годы занимал высокие должности в организации.

Одним из трех основателей организации в 1996 году стал Игорь Савельев, который сейчас занимает должность заместителя руководителя Аппарата Президента Татарстана.

«Сегодня очень трепетный день. Ощущение, что мы пришли на юбилей своего ребенка. Хороший проект, который мы создали 25 лет назад, продолжает жить и развиваться. Голос студенчества должен быть слышен и конструктивен», — подчеркнул Савельев.

На протяжении четырех лет Лигу студентов РТ возглавлял нынешний министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов. Он обратил внимание на то, что организация давно стала опорой и надежным партнером ведомства по взаимодействию с учащимися вузов и ссузов.

«Для Министерства по делам молодежи РТ Лига студентов Татарстана — это возможность понимать состояние и настроение студенческой молодежи. Это наша опора и надежный партнер», — заверил министр.

Для зрителей подготовили праздничный концерт с участием вокальных и танцевальных коллективов Казани, а также видеоролик, посвященный истории развития организации.

Сейчас президентом лиги является Руфат Киямов, который возглавляет организацию с 2018 года. Он также выступил перед собравшимися студентами и почетными гостями, сосредоточившись на личном опыте, связанном с лигой.

«Для меня и команды, которая готовила это мероприятие, оно стало путешествием во времени. Мы встречались с ветеранами, собирали материалы. Поступая на первый курс, я не мог и мечтать, что буду стоять здесь и представлять Лигу студентов как ее шестой президент. Все студенты разные, но симбиоз, когда из разных мыслей формируется единый вектор, — это самое главное», — сказал Руфат Киямов.

Лига студентов Республики Татарстан — региональная молодежная общественная организация, крупнейшее студенческое объединение Поволжья. С 1996 года лига объединяет около 250 тыс. студентов со всей республики.