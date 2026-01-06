«Голос народа» и создатель литературного языка: почему Тукай – татарское «наше всё»

В этом году в Татарстане и за его пределами будет отмечаться 140-летие Габдуллы Тукая. Почему его образ так важен для татарского народа и насколько поэт популярен у современных жителей Татарстана, выяснял корреспондент «Татар-информа» совместно с республиканским отделением «Движения первых».





Образ Габдуллы Тукая стал одним из главных для всего татарского народа

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Не доживший и до 27 лет поэт оставил три гимна народу»

Всемирный конгресс татар посвятит 2026 год Габдулле Тукаю. Его образ стал одним из главных для всего татарского народа, его фамилия – в топе самых популярных у татар слов наряду с «Аллах» и «мама», рассказала «Татар-информу» старший научный сотрудник казанского Литературного музея Габдуллы Тукая Лена Тябина.

«Тукай – голос народа. Все мы знаем стихотворение “Родной язык” – общепризнанный гимн татарского народа. Но у него есть и другие произведения, которые тоже стали гимном для татарской культуры. Например, татарские актеры считают своим гимном произведение «Театр», которое было написано им по приезде в Казань. Еще одно важное стихотворение – “Китап” ("Книга"). Тукай показал, что книга – самая главная вещь в жизни счастливого человека», – сообщила собеседница агентства.

Лена Тябина: «Тукай показал, что книга – самая главная вещь в жизни счастливого человека» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Не доживший до своего 27-летия Габдулла Тукай оставил три гимна народу. И он воспел то, что делает человека благородным, воспитанным, образованным, из поколения в поколение передает главные моральные, духовные, нравственные и культурные ценности, – язык, искусство и книгу, подчеркнула Тябина.

Туристы часто спрашивают ее, почему в Казани так много объектов, названных именем Тукая: аэропорт, центральная площадь, филармония. Ответ, по ее словам, прост:

«Потому что Тукай – это наш татарский Пушкин. Хотя есть татары, которые не воспринимают такое соотнесение. Они считают, что Тукай – это Тукай. Наш Тукай», – улыбается старший научный сотрудник музея.

Если Пушкин – это символ русского народа и русской литературы, то Тукай – татарского Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Она напоминает, что поэт сам ставил себя в один ряд с русскими классиками. В стихотворении «Ответ» он писал:

«Пушкин – море, море – Лермонтов!

В небе вечности сверкай,

Негасимое созвездие:

Пушкин, Лермонтов, Тукай».

(Перевод В. Ганиева).

«Как можно с этим не согласиться? Ведь творчество Тукая – это его впечатления от жизни: то, что он чувствовал, то, что его волновало. В этом, наверное, и есть его значимость для понимания татарского мировоззрения и менталитета. Если Пушкин – это символ русского народа и русской литературы, то Тукай – татарского. В стихотворении "Үз-үземә" ("Самому себе") 1906 года он пишет: "Татар бәхте өчен мин җан атармын". То есть: "Я готов отдать свою жизнь, свою душу за татар". Тукай – это символ: моральный, духовный, нравственный. Его жизнь – это пример преодоления, силы духа и адаптации к превратностям судьбы, его жизнь – это борьба», – рассказала Елена Тябина.

«Поэт писал больше ста лет назад, но его стихотворения, его мысли, понимание реальности, описание чувств и эмоций актуальны до сих пор» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Его произведения читают все – дети, взрослые, пожилые»

Произведения Габдуллы Тукая стали творчеством вне времени: он остается актуальным всегда. Его понимают люди всех возрастов, продолжила старший научный сотрудник музея.

«Творчество Тукая можно назвать вневременным. Его произведения безвозрастные: любое его произведение можно читать и понимать независимо от возраста – конечно, при вдумчивом чтении. Габдуллу Тукая читают все – и дети, и взрослые, и пожилые. Поэт писал больше ста лет назад, но его стихотворения, его мысли, понимание реальности, описание чувств и эмоций актуальны до сих пор», – пояснила она.

Первые стихотворения Тукая были не такими простыми для понимания, они изобиловали персидскими, арабскими и турецкими заимствованиями. Но уже через три-четыре года лексика поэта сильно меняется, и его произведения становятся доступны и тем, кто не учился в медресе. В этом и заключается его литературная сила. Он пишет о народе, о его и своих чувствах. Свои произведения Тукай пишет с любовью, грустью, с чувством глубокого патриотизма, а иногда с юмором или сарказмом, поделилась Тябина.

«Он был простым человеком, который любил, страдал, гневался» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Тукай – один из тех, кто создал современный татарский литературный язык вслед за Каюмом Насыри», – подчеркивает она.

Тукая знают все: огромное количество информации о нем можно найти на просторах интернета. Но чтобы понять его по-настоящему, нужно читать и перечитывать его произведения в разном возрасте, советует собеседница агентства.

«Я советую читать его полностью: от первой строки, написанной в 1903 году, до последних писем, которые он отправлял, находясь уже в Клячкинской больнице. Тукай у каждого свой. Но нельзя воспринимать его как идеального человека, который сошел со знаменитой фотографии в тюбетейке. Он был простым человеком, который любил, страдал, гневался», – заключила Елена Тябина.

При жизни Тукая вышло 46 его книг в 22 названиях Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Национальная библиотека РТ: спрос на книги Тукая всегда остается высоким

Произведения Тукая остаются востребованными и сегодня: спрос на его книги остается стабильно высоким, рассказала нам заместитель директора Национальной библиотеки РТ Элина Ямалутдинова.

«Пик книговыдачи пришелся на год 135-летия поэта (2021-й, – прим. Т-и) и составил свыше 1,3 тыс. единиц. Количество обращений к биобиблиографическому справочнику “Габдулла Тукай”, который был подготовлен нашими сотрудниками и размещен на официальном сайте к 120-летию поэта, в 2025 году превысило 470 тысяч», – поделилась она.

Айрат Загидуллин: «Самое раннее издание поэта из хранящихся в фондах Нацбиблиотеки – это небольшой сборник стихов «Габдулла Тукай шигырьләре», вышедший в издательстве братьев Шараф в 1907 году Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Всего при жизни Тукая вышло 46 его книг в 22 названиях. Из них 19 наименований можно найти в Национальной библиотеке Татарстана, добавил заведующий отделом рукописей и редких книг Нацбиблиотеки РТ Айрат Загидуллин.

«Самое раннее издание поэта из хранящихся в фондах библиотеки – это небольшой сборник стихов “Габдулла Тукай шигырьләре” ("Стихи Габдуллы Тукая"), вышедший в издательстве братьев Шараф в 1907 году в серии "Шигырьләр китапханәсе" ("Библиотека стихов"). Он открывается поэмой-сказкой “Шүрәле”», – сообщил он.

Также в фондах библиотеки можно найти книгу «Габдулла Тукай мәҗмугаи асарыннан җидди шигырьләр», изданную в Токио в 1933 году на арабской графике, и сборник произведений Тукая, подготовленный и изданный в 1914 году, уже после смерти поэта, Джамалом Валиди. Книга включает в себя биографию и произведения поэта, уникальные фотографии.

Выставка-инсталляция «Кытыклы-мытыклы, или Краткая история иллюстрирования Шурале» проходит в Национальной библиотеке РТ до 11 января Фото: © предоставлено «Движением первых» в РТ

«Он был хипстером своего времени»

Контракт на публикацию сборника, изданного Валиди, Тукай заключил незадолго до смерти, находясь уже в Клячкинской больнице. В этом издании впервые был визуализирован герой татарского фольклора Шурале. Кстати, имя автора рисунка не удалось выяснить до сих пор – он оставил лишь подпись-монограмму «Б.Э.».

Эту и еще 11 других иллюстраций можно увидеть на выставке-инсталляции «Кытыклы-мытыклы, или Краткая история иллюстрирования Шурале», которая проходит в Национальной библиотеке РТ до 11 января. Создали ее региональное отделение «Движения первых» в Татарстане при поддержке Комиссии при Раисе Татарстана по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике, Центра современной культуры «Смена» и Национальной библиотеки РТ.

Кирилл Маевский: «Выставка позволяет увидеть и развитие отечественной графики в целом, и татарской в частности» Фото: © предоставлено «Движением первых» в РТ

«Во время подготовки выставки мы обращались к имеющимся исследованиям и трудам, связанным с историей иллюстрирования “Шурале”. Выставка позволяет увидеть не только то, как разные художники интерпретировали этот загадочный образ, переосмысленный Тукаем в его поэме, но и развитие отечественной графики в целом и татарской в частности», – объяснил куратор выставки, издатель, сооснователь и программный директор Центра современной культуры «Смена» Кирилл Маевский.

У «Движения первых» Татарстана особая связь с Габдуллой Тукаем. Дом организации располагается в бывшем здании Клячкинской больницы, где поэт провел последние недели жизни, добавила замруководителя «Движения первых» в РТ Диляра Галеева.

У «Движения первых» Татарстана особая связь с Габдуллой Тукаем – дом организации располагается в бывшем здании Клячкинской больницы, где поэт провел последние недели жизни Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«На первом этаже находится комната, в которой располагалась его палата, куда к нему приходили друзья, писатели, переводчики. Это стало для нас дополнительным стимулом подумать о том, что для нас важно найти актуальные и интересные подходы, чтобы обратить внимание молодого поколения, подростков на Тукая и его творчество», – отметила она.

После 11 января выставка начнет свое путешествие по районам Татарстана. По самым оптимистичным планам Движения она выйдет и за пределы республики.

Диляра Галеева: «Мало кто знает, что часть своих сатирических произведений – фельетонов, памфлетов и пародий – поэт подписывал как “Шурале”» Фото: © предоставлено «Движением первых» в РТ

«Выставка позволяет посмотреть на Тукая по-новому. Не как на образ, смотрящий на нас со страниц учебников, а как на свободного человека, может быть, даже хипстера своего времени. Образ Шурале как нельзя лучше позволяет это сделать. Мало кто знает, что часть своих сатирических произведений – фельетонов, памфлетов и пародий – поэт подписывал как “Шурале”. Поэтому можно сказать, что в этом мифическом персонаже есть частичка и самого Тукая», – предположила с улыбкой Галеева.

После 11 января выставка «Кытыклы-мытыклы» начнет свое путешествие по районам Татарстана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

***

Закон «О российском движении детей и молодежи» 14 июля 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение движения возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета при Раисе РТ по взаимодействию с «Движением первых» 14 февраля 2023 года подписал Рустам Минниханов.