«Голос каждого важен»: бойцы СВО из Лаишевского района голосуют на выборах

На фото: участник СВО Иванов Дмитрий

Участник специальной военной операции из села Сокуры Дмитрий Иванов проголосовал на выборах. Боец вместе со своей супругой Марией посетил участок №1462, расположенный в сельском Доме культуры села Сокуры Лаишевского района.

Дмитрий поделился, что пришел на выборы депутатов Государственного Совета РТ с хорошим настроением. «Голос каждого из нас важен для будущего нашей республики и страны. Мы должны участвовать в политической жизни, чтобы наши голоса были услышаны», — отметил он.

Военнослужащий отправился на передовую в первые дни после объявления частичной мобилизации — 27 сентября. Демобилизован по ранению с декабря 2023 года. Семья Ивановых воспитывает двух детей — Данила и Эрику.

Дмитрий рассказал, что после возвращения проводит много времени с семьей. «Дочь вожу на гимнастику. Всё время стараюсь быть рядом с детьми и женой. Продолжаю помогать нашим боевым товарищам — отвожу гуманитарную помощь тем, с кем служил, а также в Донецком направлении», — добавил он.

Участник специальной военной операции из села Песчаные Ковали Ильхам Магсумзянов проголосовал на выборах депутатов Госсовета РТ.

На выборы он пришел всей семьей. «Важно поддерживать нашу республику и наше будущее, — сказал Ильхам. — Голос каждого из нас имеет значение. Чем сильнее будет наша поддержка, тем крепче будет наш народ и наша страна».

На фото: участник СВО Ильхам Магсумзянов

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.