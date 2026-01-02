Гололед, ватрушки, бенгальские огни: из-за чего можно получить травмы в зимние выходные

Новогодние каникулы – пора отдыха и веселья. В это время важно не забывать о своей безопасности и избегать травм. О том, как не испортить себе праздник и отдохнуть без последствий, «Татар-информу» рассказал травматолог-ортопед травматологического пункта Городской клинической больницы № 7 им. М. Н. Садыкова Казани Равиль Юсупов.





«В первый день, когда выпал снег, а на дорогах образовался гололед, только в промежуток с 11 до 16 часов дня в наш травмпункт обратились девять пожилых женщин»

Фото: © «Татар-информ»

В первый снежный день – девять переломов предплечья

Получить травму можно в любой день любого времени года, однако самыми травмоопасными сезонами считаются лето и зима. Летом люди проводят много времени на улице, занимаются спортом, катаются на велосипедах и самокатах, а также ведут дачное хозяйство – как правило, люди получают увечья, забывая о технике безопасности. Зимой основной причиной травм является гололед.

«Как вы помните, зима в этом году пришла поздно. В первый день, когда выпал снег, а на дорогах образовался гололед, только в промежуток с 11 до 16 часов дня в наш травмпункт обратились девять пожилых женщин. У каждой был перелом нижней трети костей предплечья – совсем рядом с кистью руки. Это называется ‘’перелом в типичном месте’’», – рассказал травматолог-ортопед травматологического пункта Городской клинической больницы №7 им. М. Н. Садыкова Казани, врач высшей категории Равиль Юсупов.

Равиль Юсупов: «Я хочу обратиться к нашим пенсионерам: если вы не одиноки и живете с семьей, не выходите в гололед на улицу без нужды» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Из девяти пострадавших женщин у пяти был перелом без смещения, у трех – со смещением, а одной понадобилась операция – повреждения были настолько сильными, что зафиксировать отдельные части костей для правильного сращивания было невозможно.

«После перелома страдает не только пациент, который не может нормально себя обслуживать, но и его родственники. В ряде случаев им приходится уходить с работы, чтобы ухаживать за пожилым человеком. Я хочу обратиться к нашим пенсионерам: если вы не одиноки и живете с семьей, не выходите в гололед на улицу без нужды. Я понимаю, что вы хотите помогать и не быть обузой, но травма принесет настоящий дискомфорт вам и вашим близким», – призвал доктор.

«После перелома страдает не только пациент, который не может нормально себя обслуживать, но и его родственники» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Спасти от гололеда может приспособление альпиниста

С какими еще травмами сталкиваются люди зимой?

Растяжение связок голеностопа при подворачивании ноги

Перелом щиколотки

Перелом коленного сустава

Перелом ребер

Перелом плечевой кости

«Если при такой травме не понадобится операция, то в лучшем случае пациент в течение двух месяцев не сможет двигать рукой. Ему наложат так называемую гипсовую или бинтовую повязку Дезо», – объяснил врач.

Врач посоветовал один из способов, как уберечь себя от падений и возможных травм.

«У альпинистов есть такое приспособление, как ледоступы. Сегодня они доступны в ортопедических салонах. В аптеках несколько лет назад появились ледоступы – приспособление с маленькими шипами, которое надевается на ногу. Когда вы идете, они вгрызаются в лед, что спасает от падения. Я сам уже не первый год использую их в гололед», – рассказал Равиль Юсупов.

По словам травматолога, клеить пластырь на подошву обуви – неэффективно: пластырь отклеится в течение получаса.

Бенгальские огни – крайне пожароопасные изделия. Лучше всего зажигать их на улице, при использовании в помещении, в диаметре метра не должно быть ничего легковоспламеняющегося Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В новогодние праздники люди становятся безалаберными»

«Даже когда вся страна отмечает наступление нового года, врач-травматолог стоит на своем посту. В саму новогоднюю ночь в травмпункт приходят не многие, потому что людям не до этого. Даже получив травму, они не обращают на нее внимания, не желая портить себе праздник», – сказал Равиль Юсупов.

Пациенты начинают приходить в травмпункт во второй половине дня 1 января, а пик, по словам врача, наступает 2-го и 3-го числа. И потом вплоть до середины февраля травматологи принимают пациентов практически без перерыва. Дело в так называемых отложенных обращениях – травмы получили в начале января, а беспокоиться о них начинают едва ли не к концу зимы.

«Новогодняя ночь зачастую связана с обильным употреблением алкоголя. В итоге люди расслабляются и становятся более безалаберными», – констатировал травматолог-ортопед.

Чрезмерное употребление алкоголя ведет к потере контроля над собой. В состоянии сильного опьянения человек может заснуть не только за столом, но и прямо на улице.

«Лет 30-40 назад средняя температура зимой достигала 15-20 градусов. В последнее время наши зимы стали менее суровые. Несмотря на это, обморожения случаются. В прошлом году ко мне попал мужчина – он много выпил, уснул на улице и получил обморожение четвертой степени. Пальцы стоп были буквально черными. Понятно, что их пришлось ампутировать», – рассказал медик.

Что касается праздничных развлечений, то особенно осторожными нужно быть с пиротехникой. Нередки случаи, когда петарды взрываются у людей прямо в руках. В лучшем случае это приводит к повреждению мягких тканей, в худшем – к отрыву пальцев.

Бенгальские огни – крайне пожароопасные изделия. Лучше всего зажигать их на улице. При использовании в помещении в диаметре метра не должно быть ничего легковоспламеняющегося. Лучше держаться подальше от елок: если бенгальский огонь упадет на елку, случится возгорание.

«Самый опасный атрибут зимних праздников – это ватрушка. Катаясь на санках, человек может хотя бы задавать направление движения, а ватрушка – это абсолютно неуправляемая вещь, которая вертится вокруг своей оси. У нее тонкое дно – при высоком прыжке и падении гарантирован перелом копчика или позвоночника», – объяснил травматолог.

Как распознать травму и оказать первую помощь?

Как оказать правильную помощь тому, кто получил травму? При переломе руки можно помочь себе самому или попросить кого-то. Прежде всего нужно обездвижить конечность.

«Привяжите к руке пострадавшего палку. Можно взять журнал и скатать его в трубочку. Есть еще один вариант: можно разрезать пополам пластиковую бутылку и убрать дно. Затем сразу обращаемся к врачу, не надо ждать два или три дня», – призвал врач.

Если сломана шея или позвоночник, человека вообще не надо трогать. В этом случае сразу вызывайте скорую помощь.

«Ребенок – это не маленький взрослый, с ним немного сложнее. Зачастую он не может локализовать травму: повредил кисть, а показывает на локоть. При должном внимании родители распознают, что ребенок что-то повредил. Если повреждена нога, он бережет ее, не наступает. В поврежденных местах возникают отеки и гематомы», – рассказал травматолог.

Врач напомнил, что в Казани работают детские травмпункты. Они находятся по адресам: ул. Декабристов, 125а и ул. Бигичева, 20.

«В нашей практике бывают случаи, которые могут показаться кому-то комичными. Например, человек засунул в рот лампочку и не смог ее вытащить. Но, поверьте, иногда к нам приезжают с такими травмами, что человека приходится собирать, словно глиняный горшок, разбитый в мешке. Поэтому ничего смешного в нашей работе нет. Берегите себя, соблюдайте технику безопасности, не подвергайте риску себя и своих близких. И тогда новогодние праздники не будут омрачены травмами», – подытожил Равиль Юсупов.