Первый снег и теплая аномалия: погода прокатит татарстанцев на «температурных качелях»

Первый снег выпал сегодня в Татарстане, синоптики предупреждают о гололеде. Сообщения о существенном ухудшении погодных условий накануне опубликовали МЧС и Гидромет РТ. Прогнозы о том, каким сложится температурный фон в республике и когда ляжет снежный покров, собрало ИА «Татар-информ».

Предупреждение Гидромета РТ оправдалось: 21 октября в Татарстане действительно существенно ухудшились погодные условия Фото: © ИА «Татар-информ»

Предупреждение Гидромета РТ оправдалось: 21 октября в Татарстане существенно ухудшились погодные условия. По территории республики проходит активный атмосферный фронт северо-западного циклона. Выпал снег, переходящий в дождь, ветер усилился до 22 метров в секунду, на дорогах плохая видимость.

«Утром, днем и вечером 21 октября на территории республики ожидается существенное ухудшение погодных условий. При прохождении активного атмосферного фронта северо-западного циклона в республике, начиная с западных районов, ожидаются снег, мокрый снег, переходящий в дождь, сильный юго-западный ветер порывами до 17-22 метров в секунду, существенное ухудшение видимости в осадках», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Выпал снег, переходящий в дождь, ветер усилился до 22 метров в секунду, на дорогах плохая видимость Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

В утренние часы четверга температуры воздуха по республике составили от 0 до -1 градуса. На отдельных участках дорог образовалась гололедица и снежная каша. Однако в течение дня воздух прогреется до 2-7 градусов тепла.

МЧС РТ рекомендует отказаться от поездок на дальние расстояния

Рекомендации в связи с ухудшениями погодных условий опубликовало ГУ МЧС РФ по РТ. Специалисты ведомства советуют при усилении ветра оставаться дома и не оставлять детей без присмотра.

«Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, недостроенным зданиям», – сказано в сообщении.

Во время гололедицы водителям рекомендуется увеличить дистанцию между машинами, избегать внезапных торможений. При необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. При торможении следует несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав предупреждающий сигнал водителям авто, которые движутся позади.

Во время гололедицы водителям рекомендуется увеличить дистанцию между машинами, избегать внезапных торможений Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«По возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния», – призывает МЧС РТ.

Пешеходам рекомендовано пересекать улицу только по пешеходным переходам. Нельзя перебегать трассу перед движущимся транспортом. Следует двигаться только навстречу транспортному потоку.

Казанцы пережили самую холодную ночь недели

О синоптической ситуации в ближайшие дни в Казани ИА «Татар-информ» рассказал профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев. Он, в частности, отметил, что самая холодная ночь на этой неделе в городе выдалась со среды на четверг, когда столбик термометра опустился до -1 градуса.

Самая холодная ночь на этой неделе в городе выдалась со среды на четверг, когда столбик термометра опустился до -1 градуса Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Согласно данным Переведенцева, первый снег не осложнит ситуацию на дорогах, поскольку не создаст снежного покрова.

«Снежинки могут выпасть, но они не дадут нам снежного покрова, потому что температурный фон высокий. К тому же это будет мокрый снег. В целом температурный фон на неделе в городе высокий», – подчеркнул профессор КФУ.

К концу недели теплая аномалия составит 7 градусов

Однако это похолодание будет краткосрочным. В целом эта неделя в столице Татарстана будет аномально теплой. Положительная аномалия в ближайшую декаду составит 3-4 градуса.

Это похолодание будет краткосрочным Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Сейчас в норме среднесуточные температуры в Казани составляют 3 градуса, а фактически они будут на 5-7 градусов выше климатической нормы. Какой снежный покров, если такие высокие температуры?» – заметил Переведенцев.

После короткого визита зимы казанцы вновь вернутся в золотую осень. С четверга на пятницу в городе ожидается прохождение теплого фронта. Температура в пятницу днем подскочит до 13 градусов. В ближайшую субботу днем ожидается 12 градусов тепла, а ночью – 7 градусов тепла. Но с понедельника опять придет волна похолодания, предупредил эксперт КФУ.

Спикер пояснил, что осенью синоптическая обстановка меняется достаточно часто. Характер погоды, атмосферное давление и температурный фон на этой неделе будут весьма неустойчивы.

После короткого визита зимы казанцы вновь вернутся в золотую осень Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По прогнозу Гидромета РТ, 22 октября по республике будет облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый, сильный до 15-18 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла, максимальная температура воздуха днем – 10-15 градусов.

23 октября в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит 3-8 градусов. Максимальная температура воздуха днем ожидается на уровне 10-15 градусов.

Когда ляжет снег?

Выпадение снега в столице Татарстана возможно на стыке 30 октября – 2 ноября, когда среднесуточная температура перейдет в сторону минуса. Постоянный снежный покров в Казани обычно устанавливается 19-21 ноября, когда среднесуточная температура переходит через -5 градусов.

Устойчивый снежный покров ложится обычно к середине ноября. Первый снег выпадает где-то за месяц Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Устойчивый снежный покров ложится обычно к середине ноября. Первый снег выпадает где-то за месяц. Сейчас конец октября, выпадение снега – это нормально», – отметил заведующий метеостанцией КФУ Сергей Дмитреев.

Согласно его данным, за всю историю метеонаблюдений в Казани были годы, когда устойчивый снежный покров ложился в третьей декаде октября. К примеру, так было в 1960, 1968, 1973, 1975, 1991 и 1997 годах. В 2006 году снежный покров лег только в третью декаду декабря, а с 2008-го на 2009-й год белое покрывало накрыло землю лишь в начале января.

На этой неделе Центральную Россию охватит «погодная лихорадка». Осень и зима буквально столкнутся в генеральном сражении Фото: © ИА «Татар-информ

«Погодная лихорадка» охватила Россию

По прогнозу «Фобоса», на этой неделе Центральную Россию охватит «погодная лихорадка». Осень и зима буквально столкнутся в генеральном сражении.

«Погодные условия в европейской части страны в ближайшие дни будут меняться с калейдоскопической скоростью. Первый в этом сезоне снег во вторник прошел в Москве. Правда, мозаичный и очень слабый. Но чем севернее, тем более пейзажи напоминали ноябрь. В Санкт-Петербурге отмечались довольно сильные снежные заряды. А на Кольском полуострове и в других приполярных регионах вообще словно уже началась зима», – сообщают Метеовести.

На Кольском полуострове и в других приполярных регионах вообще словно уже началась зима Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

20 октября ближе к вечеру в столице повалит мокрый снег и усилился ветер. Более сильные порывы ветра были отмечены в Санкт-Петербурге. В четверг днем шторм охватит уже почти всю Русскую равнину. Больше всего достанется Центральной России, где скорость воздушных потоков превысит 15 метров в секунду. На смену циклону, вызвавшему похолодание, придет атлантический вихрь, который принесет тепло. Погодные перепады будут сопровождаться перепадами атмосферного давления.