«Голодный Армагеддон»: Польша может остаться без мяса, пива и сыра в ближайшие недели

В ближайшие две недели Польша может столкнуться с дефицитом продовольствия из-за нехватки азотных удобрений. Таким наблюдением поделилась обозреватель Polityka Джоанна Сольска.

«Прекращение производства азотных удобрений ударит по фермерам, но также может через несколько дней парализовать все производство продуктов питания в стране», — цитирует ее РИА Новости.

Обозреватель полагает, что это, в свою очередь, приведет к исчезновению мяса, сыров и напитков с полок магазинов. «Если Правительство не проснется, нам грозит Армагеддон», — заявила она.

Сольска заметила, что остановка производства удобрений логичный шаг, так как стоимость газа уже выросла в десятки раз по сравнению с показателями 2020 года. Виноват в этом и глава Минсельхоза Польши Генрих Ковальчик, который дал ложные надежды фермерам. Он ранее заявлял, что даже приостановка производства не приведет к нехватке удобрений в стране. Однако с ростом цен на газ возобновление работы заводов кажется все менее возможным.

Действия Правительства, полагает обозреватель, привели к тому, что газовый кризис усугубился продовольственным. В ближайшее время в Польше может прекратиться производство молока, мяса, пива, газированных напитков и даже выпечки.

Ранее Президент России Владимир Путин отметил, что проблемы с поставками нефти и газа связаны с западными санкциями, введенными в ответ на начало спецоперации на Украине. Их введение осложнило ремонт и доставку агрегатов, необходимых для работы газовых турбин.