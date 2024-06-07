Голодное лето: за кем охотятся хедхантеры в Татарстане и где самые высокие зарплаты

Небывалая ситуация сложилась на рынке труда в Татарстане: на одного соискателя приходится 15 вакансий

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане открыто 55 тыс. вакансий

Небывалая ситуация сложилась на рынке труда в Татарстане: на одного соискателя приходится 15 вакансий. Для понимания – еще год назад Минтруд Татарстана заявлял об историческом минимуме безработных в республике. И тогда на одного соискателя было 5-6 рабочих мест.

«Мы испытываем большую потребность в кадрах. На сегодняшний день 3,6 тыс. человек состоят на учете в качестве безработных, и при этом есть 54,9 тыс. вакансий и предложений. И это несмотря на то, что летний период. Летом трудовая деятельность всегда имела свойство к сжиманию. Сегодня на каждого безработного татарстанца приходится 15 рабочих мест», — сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на пресс-конференции в «Татар-информе».

Эльмира Зарипова: «Мы испытываем большую потребность в кадрах» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Топ-5 сфер в Татарстане, где требуются сотрудники

По данным Минтруда РТ, больше всего в работниках нуждаются такие сферы, как:

промышленность – 14,4 тыс. рабочих мест;

здравоохранение, образование и наука, культура и государственная служба – 6,6 тыс.;

строительство и ЖКХ – 4,4 тыс.;

продажи и бытовое обслуживание, оказание услуг населению – 3,9 тыс.;

транспорт – 2,2 тыс. рабочих мест.

Одна из сфер, где больше всего нуждаются в работниках, – это строительство и ЖКХ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Средняя предлагаемая зарплата – более 60 тыс. рублей

Кадровый дефицит буквально во всех сферах в Татарстане, сообщила «Татар-информу» директор hh.ru ПФО Альбина Султанова. Особенно востребованы рабочие, сотрудники в ретейле, автобизнесе, медицине, общепите, строительстве, сферах транспорта и производства. В погоне за кадрами работодатели вынуждены повышать зарплаты.

«Средняя предлагаемая зарплата по региону сейчас составляет 61 тыс. рублей. По сравнению с началом года работодатели нарастили доход для работников в среднем на 7,2 тыс. рублей», – отметила Султанова.

Деньги, которые готовы платить работодатели, растут кратно. За тот же период прошлого года зарплата для соискателей выросла на 2 тыс. рублей, годом ранее – 1 тыс. рублей.

Анализ hh.ru показывает, что наибольшую зарплату можно найти в таких сферах, как сельское хозяйство, – 88,3 тыс. рублей (рост на 16 тыс. рублей) Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Топ-5 сфер с самыми высокими зарплатами

Анализ hh.ru показывает, что наибольшую зарплату можно найти в таких сферах, как:

инвестиции и консалтинг – 98,4 тыс. рублей в месяц. В этой сфере зарплаты с начала года выросли на 11,8 тыс. рублей;

автобизнес – 91,8 тыс. рублей (рост с начала года на 3,6 тыс. рублей);

сельское хозяйство – 88,3 тыс. рублей (рост на 16 тыс. рублей);

строительная отрасль – 80,6 тыс. рублей (рост на 12,5 тыс. рублей);

транспорт и логистика – 80,2 тыс. рублей (рост на 7,1 тыс. рублей).

По данным Superjob.ru, одни из самых высоких заработков у специалистов — в IT Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Самые высокие зарплаты у программистов и водителей большегрузов

По данным Superjob.ru, вакансий в Татарстане за год стало больше на 16%, число резюме выросло на 10%. В списке с наиболее высоким спросом на персонал «Промышленность, производство», «Строительство, проектирование, недвижимость», «Ритейл», «Транспорт, логистика, ВЭД», «Туризм, гостиницы, общественное питание».

«Одни из самых высоких заработков у специалистов — в IT. Привлекательные оклады в сырьевом секторе. Однако из-за особенностей и разнообразия графиков при вахтовом методе работы их довольно трудно анализировать. Промышленная, строительная и транспортная отрасли привлекают соискателей высокими зарплатами, особенно это касается квалифицированных рабочих, водителей грузовых авто и машинистов спецтехники», – рассказали в пресс-службе.

Оператор станка с ЧПУ в среднем получает до 80 тыс. рублей в месяц, максимальный доход – 140 тыс. рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Топ специальностей с самыми высокими зарплатами в Казани

Программист Java – в среднем до 240 тыс. рублей в месяц на руки. Максимальная зарплата достигает 450 тыс. рублей;

оператор станка с ЧПУ – в среднем до 80 тыс. рублей в месяц, максимальный доход – 140 тыс. рублей;

электрогазосварщик – 85 тыс. рублей, максимальная зарплата – 200 тыс. рублей;

водитель большегрузного автомобиля: средняя зарплата – 130 тыс. рублей, максимальная – 200 тыс. рублей в месяц.

Больше всего вакансий к летнему сезону в сферах «туризм» и «общепит» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Какую работу предлагают на лето

Работодатели Татарстана заранее подготовились к летнему сезону и предложили временные вакансии. Больше всего таких вакансий в сферах «туризм» и «общепит».

«Сейчас на рынке наиболее востребованы официанты для летних кафе, пекари, мойщики посуды, кухонный персонал. Здесь за последний месяц спрос на работников вырос на 21%, а зарплаты достигают 45 тыс. рублей. Также вырос спрос на кассиров и продавцов – на 16%, зарплаты доходят до 47,7 тыс. рублей. На 13-14% вырос спрос на водителей, курьеров, упаковщиков заказов и товаров, складских рабочих и логистов. Им предлагаются зарплаты на уровне 80 тыс. рублей. Активно нанимает рабочих строительная сфера, где прирост вакансий – 10%», – заметила Султанова.

Кроме того, для соискателей интересными могут быть сезонные предложения по подработке в сельском хозяйстве, например, в качестве сборщиков ягод, дикоросов или грибов. Таких предложений немного. Они появляются каждое лето и быстро разбираются соискателями. Оплата за такой кропотливый труд – от 50 тыс. рублей за месяц и выше.

Superjob.ru приводил в числе сезонных вакансий место курьера, который может заработать от 80 тыс. рублей в месяц, и официант на пассажирском теплоходе – от 45 тыс. рублей.

Наиболее часто работу с переездом предлагают представителям рабочих профессий Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вакансии для релокантов

Жители Татарстана могут сменить локацию – есть более 1,4 вакансий с возможностью переезда как внутри республики, так и за ее пределы. По сравнению с прошлым годом число таких предложений выросло на треть.

Наиболее часто работу с переездом предлагают представителям рабочих профессий. Так, разнорабочим предлагается зарплата от 49 тыс. рублей, слесарям по ремонту оборудования – от 100 тыс. рублей, машинистам автогрейдера – от 150 тыс. рублей, сварщикам – до 170 тыс. рублей, комплектовщикам товаров и логистам-диспетчерам – от 60 тыс. рублей.

Пользуются спросом у бизнеса и другие профессии, но уже больше из сферы «белых воротничков». Так, компании в последнее время достаточно часто предлагают работу и переезд графическим дизайнерам (зарплата от 60 тыс. рублей), бухгалтерам (от 70 тыс. рублей), специалистам по развитию региональных сетей магазинов и кафе (от 70 тыс. рублей), региональным представителям (100 тыс. рублей).

Большинство мигрантов работают на двух-трех работах. Поэтому отследить точное количество соискателей сложно Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На что могут рассчитывать мигранты

Мигранты в Татарстане часто ищут работу не в интернете, а через знакомых. Большинство из них работают на двух-трех работах. Поэтому отследить точное количество соискателей сложно.

«Трудовые мигранты могут искать работу в офисе, например в качестве менеджеров по продажам, программистов, инженеров, репетиторов, врачей. Они также выбирают рабочие профессии – водителя, курьера, упаковщика, официанта, разнорабочего, повара, машиниста, монтажника и другие», – сообщила Султанова.

Диапазон ожидаемой зарплаты у каждого третьего трудового мигранта, желающего работать в Татарстане, на данный момент составляет от 45 до 80 тыс. рублей. Каждый пятый мигрант указал, что готов работать за зарплату от 80 до 105 тыс. рублей. А вот у 10% запрос на доход от 150 тыс. рублей, и это, как правило, высококвалифицированные специалисты или топ-менеджеры.

«Вопрос дефицита кандидатов стоит достаточно остро. В целом в Татарстане в сфере рабочего персонала, в которую входит наибольшее число иммигрантских профессий (грузчик, разнорабочий, дворник, уборщик, профессии сферы ЖКХ, мойщик, рабочие строительных специальностей), на одну вакансию претендуют два-три кандидата, как и в прошлом году. В сфере продаж, а также в строительстве и общепите на одну вакансию приходится до трех кандидатов», – заключила Султанова.

Сами работодатели не ограничиваются размещением вакансий, а достаточно агрессивно «хантят» или переманивают действующих работников у компаний-конкурентов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Если кто-то хочет найти работу, сейчас – самое время»

Аналитики утверждают, что изменилось и поведение жителей Татарстана. Если еще год назад они были не слишком активны в поиске работы, то в этом году люди все чаще мониторят рынок труда.

Сами работодатели не ограничиваются размещением вакансий, а достаточно агрессивно «хантят» или переманивают действующих работников у компаний-конкурентов.

«Не ищущим работу сотрудникам могут предлагать работу конкуренты. По данным нашего сервиса, которым пользуются HR-специалисты, когда ищут персонал, только в 2023 году в Татарстане число случаев контроффера, когда компании перебивали своим предложением текущий вариант, выросло в два раза – до 6 тыс. случаев по сравнению с 2022 годом. И сейчас этот тренд продолжается. В таких условиях, когда рынок труда очень “разогрет” и предлагает много заманчивых вариантов работы с большей зарплатой, конечно же, люди будут активно смотреть вакансии», – пояснила Альбина Султанова.

Все больше людей ищут частичную или проектную занятость. В Татарстане около 37% претендентов хотят найти работу именно с частичной, а не полной загрузкой.

«Если кто-то хочет найти работу, сейчас – самое время: предложений от работодателей много» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Для поиска работы лето – самое время

Недавний опрос жителей республики hh.ru показал, что 54% респондентов намерены искать подработку на ближайшие три месяца.

«Если кто-то хочет найти работу, сейчас – самое время: предложений от работодателей много», – отметила Султанова.

Что же касается стереотипа, что лето – это не самое удачное время, чтобы искать работу, то он уходит в прошлое, считает эксперт. Сейчас компании «заточены» на быстрый наем работников, поэтому они просто не могут себе позволить «уйти на каникулы» в вопросе поиска ценного сотрудника.

Аналитики Superjob.ru назвали пять причин, по которым стоит искать работу летом: