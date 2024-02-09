«Голод не из-за денег, а на идеи»: эксперты клуба «Волга» обсудили «культурную» пятилетку

В ИТ-парке им. Башира Рамеева прошло заседание экспертного клуба «Волга»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Объем рынка в сфере культуры за 11 месяцев приблизился к 6,4 млрд рублей

За последние пять лет в рамках национального проекта «Культура» Татарстан получил более 6 млрд рублей, рассказала министр культуры Ирада Аюпова. На эти деньги в том числе построили новые театры, объекты культуры, обновили инфраструктуру музеев, библиотек и других учреждений.

Общий объем рынка в сфере культуры за последние 11 месяцев приблизился к 6,4 млрд рублей, из них 2,6 млрд – составили доходы государственных учреждений.

Ирада Аюпова: «Мне кажется, что самое важное направление, которое реализуется в нацпроекте, это объединение сообществ» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мне кажется, что самое важное направление, которое реализуется в нацпроекте, это объединение сообществ, когда идет мощная программа переподготовки кадров, развивается волонтерство, когда стимулируется деятельность небольших учреждений культуры, идет поддержка деятелей культуры на местах, для меня это важнее. Поверьте, если вы построите самое шикарное здание, но там не будет человека, который горит душой, ничего не получится», – подчеркнула Аюпова.

По ее мнению, будущее культуры – в людях, которые работают в отрасли.

Индекс нацпроекта «Культура» в РТ составил 7,4 из 10

Более 67% жителей республики отмечают, что за последние пять лет культурная жизнь в Татарстане стала более насыщенной. Такие данные привел руководитель обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» в РТ Марсель Гильмеев.

«Мы задали традиционный наш вопрос – а знают ли люди, что данные изменения так или иначе относятся к нацпроекту “Культура”, который инициирован Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. И положительный ответ на этот вопрос дали 70% жителей республики», – отметил он.

Среди культурных объектов особую гордость у татарстанцев вызывают Казанский Кремль, Национальная библиотека, Культурно-исторический заповедник Болгар, и остров-град Свияжск. Среди заслуженных деятелей культуры чаще всего вспоминают Мусу Джалиля, Рудольфа Нуриева, Габдуллу Тукая, Ивана Шишкина, Константина Васильева, Баки Урманче.

Марсель Гильмеев: «Более 67% жителей республики отмечают, что за последние пять лет культурная жизнь в Татарстане стала более насыщенной» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ежегодно в компании выводят индекс национальных проектов по тем изменениям, которые они привнесли. Нацпроект «Культура» получил 7,4 балла из 10, что, по словам Гильмеева, достаточно много. Особенно татарстанцы отметили развитие инфраструктуры, строительство новых объектов и ремонт уже существующих, а также оснащение необходимой техникой и оборудованием объектов культуры. В 90% случаев люди отмечают, что формирование инфраструктуры способствует развитию культуры в республике.

Высокую оценку получил также проект «Пушкинская карта». Однако участники опроса отметили, что хотели бы его развития и расширения для разных возрастных категорий, как вниз – для детей младше 14 лет, так и для молодых людей до 35 лет. Также они предложили включить в эту программу пенсионеров и многодетные семьи, что особенно актуально в год семьи.

Также в АНО «Диалог Регионы» проанализировали «Яндекс Карты», 2ГИС и посмотрели, какие объекты наиболее позитивно оценивают в Татарстане. В топ-5 вошли: Казанский Кремль, остров-град Свияжск, Национальная библиотека и Храм всех религий. Наиболее популярные фильмы, согласно «Кинопоиску»: «Микулай», «Бери да помни», «Бибинур» и «Зулейха» 2005 года.

Ильшат Рахимбай: «Мы общаемся с коллегами, представителями индустрии, и сейчас отмечается голод не на финансирование, а на идеи» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Возможностей поддержки проектов сейчас много»

В прошлом году в прокат вышли фильмы татарстанских режиссеров Ильшата Рахимбая «Микулай», Байбулата Батуллы «Бери да помни».

«Как я всегда думал и говорил, регионы хранят те истории, которых еще не существовало и не может существовать. У регионов свой язык, диалог, на котором они могут разговаривать с миром. Если говорить про Татарстан, у нас куча историй, с помощью которых мы можем выстроить диалог», – прокомментировал Рахимбай.

По его словам, благодаря тому что из кинотеатров ушли мейджоры – крупнейшие кинодистрибьюторы, сейчас в них нет контента, к которому привык зритель – «попкорнового». Люди начали смещать свое внимание внутрь страны, региона и в плане продуктов искусства.

«Мы общаемся с коллегами, представителями индустрии, и сейчас отмечается голод не на финансирование, а на идеи. Нужны люди, которые могут найти силы и время, чтобы эти истории отыскать, упаковать их и правильно презентовать. Возможностей поддержки проектов сейчас много», – заключил он.

Арина Судакова: «Что касается отмены, любая отмена, любая блокада – это когда ты заглядываешь внутрь себя и своих профессиональных компетенций» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Отметила изменения и руководитель креативного агентства Evolution Арина Судакова. По ее словам, российские специалисты в области архитектуры и графического дизайна сейчас востребованы на рынке, особенно в Азии. Есть также проекты и со странами СНГ.

«Что касается отмены, любая отмена, любая блокада – это когда ты заглядываешь внутрь себя и своих профессиональных компетенций. Это возможность пересобраться и понять, в чем мы особенные, в чем российский специалист, который продает креативную экономику, дает продукт в области архитектуры, графического дизайна может быть интересен.

Она также отметила, что такие компании являются драйверами экономики. Если к любому заводу прикрепить дизайнеров, то можно получить высококонкурентную продукцию.

На мероприятия в Национальную библиотеку ежедневно приходят до 8 тыс. человек

В Татарстане сегодня создана вся необходимая инфраструктура для того, чтобы люди могли с комфортом посещать театры, музеи, выставки. И изменения в сознании людей, которые произошли в том числе благодаря нацпроекту «Культура», позволили повысить спрос на культурные мероприятия.

Аюпова отметила, что сегодня государство продемонстрировало свое отношение к культуре, возводя ее в ранг государственного приоритета – нацпроекта Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«У нас на мероприятия в Национальную библиотеку приходят до 8 тыс. человек в день. Вы можете себе представить, что в библиотеку в день приходит 8 тысяч? В самые скромные дни – 2 тысячи. Если есть достойная инфраструктура, в которую встроены негосударственные институции – это залог того, что эта среда будет функционировать. Конечным итогом будет повышение ценностного статуса», – подчеркнула Ирада Аюпова.

Аюпова также отметила, что сегодня государство продемонстрировало свое отношение к культуре, возводя ее в ранг государственного приоритета – нацпроекта. Это лишний раз доказывает, что культура – не та сфера, которая оценивается по остаточному принципу, а амбициозная, развивающаяся сфера экономики. По ее словам, часто люди ищут образец для подражания на стороне, но культура призвана разрушить эти границы.

«Основная миссия нацпроекта в том, чтобы еще раз напомнить, что Россия – страна возможностей. Обращение к корням – это база для подлинного патриотизма», – заключила министр.