«Голод и отказ от каких-то продуктов – опасны»: 7 советов врача для здорового похудения

Похудение считается здоровым, говорят врачи, если оно проходит поэтапно. В идеале за неделю можно сбросить от 500 граммов до полутора килограммов

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Совет №1: Не больше полутора килограммов в неделю

Похудение считается здоровым, говорят врачи, если оно проходит поэтапно. В идеале за неделю можно сбросить от 500 граммов до полутора килограммов.

«Сбрасывать сверх этих значений вредно для здоровья, потому что организм будет воспринимать это как стрессовую ситуацию. А во время стресса человек, наоборот, наедает и происходит обратный эффект», – объяснила заведующая терапевтическим отделением поликлиники госпиталя для ветеранов войн, гастроэнтеролог, нутрициолог Кристина Майорова.

Медленное похудение – самый правильный и безопасный вариант для человека.

Кристина Майорова: «Надо закладывать правильное поведенческое питание с детства» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Совет №2: Только своим примером показывать, что можно и нужно есть

С врачебной точки зрения, диета – это плохо. К ней можно прибегать только тогда, когда в организме уже что-то не так.

«Чтобы до этого момента не доходить, надо закладывать правильное поведенческое питание с детства. При этом родители не должны говорить ребенку: “Это нельзя, а вот это – можно”. Нужно на своем примере показывать, как нужно питаться и чем», – подчеркнула Кристина Майорова.

Важно помнить о генетике, напоминают врачи, проще говоря, конституция тела тоже наследуется.

«Например, родители позволяют своему ребенку и себе есть чипсы, сухарики, сладкое, они забывают, что сами подают детям такой пример. Сегодня не все родители задумываются о том, насколько эти продукты вредны. А потом ребенок думает, почему он полнее других», – подчеркнула врач.

Интуитивное питание подойдет тем, кто очень хорошо чувствует своей организм Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Совет №3: Интуитивное питание – благо, главное, это делать правильно

Здоровых способов похудеть, уверяют врачи, немало. Например, существует интервальное питание, интуитивное питание.

По словам Кристины Майоровой, интуитивное питание она поддерживает и сама следует его принципам. Врач уверена – не стоит заставлять организм питаться тем, что он не хочет. Привычка съедать все, что дают, как правило, идет из детства. Малышей кормят грудью по часам, а когда они подрастают, заставляют есть все, что положено в тарелку.

«Если у вас есть порция еды, можно мысленно разделить ее на две половины. Если одной половиной вы наелись и чувствуете, что сейчас у вас нет дикого голода, не надо есть оставшуюся половину. Оставьте ее на потом. Возможно, через два часа вам снова захочется есть. И это будет правильно», – рассказала врач.

Интуитивное питание подойдет тем, кто очень хорошо чувствует своей организм. По словам врача, если человеку хочется каких-то определенных продуктов, то велика вероятность, что в его организме не хватает каких-то витаминов или микроэлементов.

«Но интуитивное питание иногда используют и как оправдание: “Мой организм требует, пойду я съем плитку шоколада”, – это уже немножечко не то. Когда мы едим шоколад, мы получаем гормон счастья. Но день, два, три так питаться – это уже не потребность, а патология», – подчеркнула она.

Самой опасной диетой врач назвала самовольный отказ от продуктов Фото: © Михаил Воскресенский / РИА Новости

Совет №4: Голодание к хорошему не приведет

Популярно и интервальное голодание, однако гастроэнтеролог подчеркнула, что многие неправильно понимают и применяют этот способ похудения.

«Есть несколько схем интервального голодания. Бывает 16 на 8 – ты 16 часов спокойно кушаешь, 8 часов не ешь. По биологическим часам так и получается, ужин у вас закончился в 16 или 17 часов, а завтрак в 8-9. Интервал голодания приходится на время, когда вы спите, – это адекватный подход. А бывает, когда человек 2 часа ест, а оставшиеся 22 не ест. Естественно, это неправильно. Чем больше голода мы испытываем, тем больше организм начинает это воспринимать как потерю энергии, и ему эту энергию надо восстанавливать. Он будет брать ее из собственных запасов», – подчеркнула врач.

Диабетикам, к примеру, интервальное голодание строго противопоказано. Такой способ сбрасывания веса и придания телу рельефности, как «сушка», тоже не подходит всем подряд. Его могут применять только спортсмены.

«Многие под “сушкой” понимают ситуацию, когда человек не ест и не пьет. Но на самом деле это не так. Сушка у спортсменов – это способ придать рельеф своему телу. Это делают, когда человек уже приобрел определенную массу тела, которая ему необходима. И потом он выводит лишнюю воду из организма, чтобы тело стало более рельефным», – объяснила она.

По словам специалиста, у профессиональных спортсменов обычно есть план на год – они предполагают, когда у них будет «сушка», когда соревнования, а когда набор массы, и ко всем этим этапам готовятся.

«У нас есть стандартный нормальный рацион человека: около 50% в нем должны занимать белки, около 30% – жиры, 15-20% – углеводы. А спортсмены во время сушки, чтобы наесть калории, которые они должны усваивать в течение суток, меняют свой рацион в сторону белковой пищи. То есть белка у них будет уже не 50, а 70-80%. Им отказаться от еды проще, чем человеку, который не будет делать перестановки в своем питании. Они меняют ценность своей диеты», – заметила Кристина Майорова.

Таблетки для похудения нутрициолог не одобряет, ведь потеря и набор веса – процессы физиологические. Вмешивать в них лекарственные препараты, по мнению врача, не стоит.

«Человек намеренно отказывается от углеводов, но стоит помнить, что глюкоза – это углевод, она главный элемент нашей энергоспособности Фото: © «Татар-информ»

Совет №5: Нельзя просто так отказаться от глюкозы

Самой опасной диетой врач назвала самовольный отказ от продуктов. Например, человек решил, что не будет есть крупы или жирное мясо. А может придумать вообще отказаться от углеводов.

«Природой задумано, чтобы в организме были и белки, и жиры, и углеводы. Значит, так должно быть. К примеру, человек намеренно отказывается от углеводов, но стоит помнить, что глюкоза – это углевод, она главный элемент нашей энергоспособности. От глюкозы отказываться просто нельзя, организм без нее “не вывезет”. Есть ведь здоровые природные углеводы – изюм, мед, бананы, виноград, а не сахар», – подчеркнула доктор.

По мнению врача, можно отказаться от того, что не приносит пользу, – например, от слишком жирной еды, от копченостей, подсластителей.

Если человеку хочется каких-то определенных продуктов, то велика вероятность, что в его организме не хватает каких-то витаминов или микроэлементов Фото: © «Татар-информ»

Совет №6: Не ешьте на ночь

Врач подчеркнула, что есть ночью – плохая пищевая привычка. Ночью организм спит и метаболизм приостанавливается.

«В 7-8 вечера наш организм готовится ко сну, он все процессы замедляет. Кушать после этого времени нельзя, потому что это все откладывается про запас, оно не переваривается», – рассказала специалист.

«Есть определенные занятия, которые человеку будут приносить свою радость. Это и отвлечение, и получение гормонов счастья» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Совет №7: Найдите любимый спорт и не поддавайтесь эмоциям

Главный принцип похудения – сколько калорий мы потребляем, столько должны и затратить. Поэтому важна адекватная физическая нагрузка.

Кристина Майорова дала совет всем, кто хочет оставаться в здоровом весе, – найдите физическое занятие по душе.

«Я вот плаваю. Не люблю бег вообще, какие-то фитнес-занятия я тоже не принимаю, для меня это скучно. Есть определенные занятия, которые человеку будут приносить свою радость. Это и отвлечение, и получение гормонов счастья», – отметила врач.

Можно найти продукты, советует доктор, которые хотелось бы есть больше, чем обычно, – готовьте из них разные блюда.

«А еще важно эмоциональное состояние, оно очень шатко у каждого человека. Многие, если испытывают стресс или негативные эмоции, хотят это заесть, а это плохо. Нужно иметь силу воли, чтобы так не делать. Когда человек чувствует плохую эмоцию – злобу, обиду, он почему-то сразу думает, что голоден, а это не так. Это просто такая эмоция, ее надо воспринять, сесть подумать и максимум запить водой», – подытожила доктор.