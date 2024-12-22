Голливудская звезда Блейк Лайвли обвинила бывшего коллегу в домогательстве

Актриса из Голливуда Блейк Лайвли подала судебный иск против своего коллеги по фильму «Все закончится на нас», актера и режиссера Джастина Бальдони, обвиняя его в домогательствах и намеренной попытке подорвать ее репутацию, пишет РИА Новости со ссылкой на портал TMZ.

Как стало известно TMZ, во время съемок фильма «Все закончится на нас» было инициировано собрание для обсуждения враждебной рабочей обстановки, которая едва не сорвала производство фильма. По ее итогам стороны договорились, что Лайвли больше не будут демонстрироваться обнаженные видео или изображения женщин, обсуждаться «порнография» и не будет упоминаться тема о покойном отце актрисы. Кроме того, было установлено, что на совместных сценах Лайвли и Бальдони будет постоянно присутствовать специальный координатор.

В иске Лайвли указывает на то, что Бальдони и продюсерская компания занялись кампанией «социальной манипуляции», чтобы «уничтожить» репутацию Лайвли, которая понесла беспрецедентные репутационные потери из-за негативного освещения ее образа в СМИ и соцсетях.

Адвокат Бальдони назвал иск актрисы «неприемлемым и ложным», утверждая, что его цель — дискредитация клиента.