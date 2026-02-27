Голливудская мечта: сможет ли магия Панарина оживить «Лос-Анджелес» здесь и сейчас?

Артемий Панарин, ставший за шесть с половиной лет легендой Нью-Йорка, сменил шумный Бродвей на солнечные пляжи Калифорнии. Обмен Хлебушка в «Кингз» стал неприятным сюрпризом, но первый матч против «Вегаса» показал: скучно не будет ни Артемию, ни его новым болельщикам. О самом громком переходе НХЛ и перспективах россиянина — в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © Х / LA Kings

Конец эпохи на Манхэттене и калифорнийский «ва-банк»

Расставание Артемия Панарина с «Рейнджерс» получилось сентиментальным, но неизбежным. За время в Нью-Йорке Артемий переписал кучу рекордов, выдавая статистику на уровне Гретцки и Ягра. 607 очков в составе «синерубашечников» — результат космический. Однако письмо генерального менеджера Криса Друри о начале «пересборки» команды поставило точку в этой истории. Сам Панарин позже признался, что предложение о продлении контракта в Нью-Йорке было таким, будто в нем не особо и нуждались. В итоге — двухлетний контракт с «Лос-Анджелесом» на 22 миллиона долларов и статус главного спасителя калифорнийской франшизы.

Артемий уехал из Нью-Йорка без Кубка Стэнли, но с багажом из двух финалов конференции и званием лучшего левого нападающего в истории клуба. Критики могут вспоминать его «невидимость» в отдельных сериях плей-офф, но факт остается фактом: без Артемия «Рейнджерс» все эти годы вряд ли бы вообще претендовали на что-то серьезное. Теперь эта глава закрыта, и Панарин перешел в команду, которая находится в режиме «побеждать здесь и сейчас».

Фото: twitter.com/nyrangers

Для «Кингз» этот обмен — настоящий ва-банк. Команда идет в нескольких очках от зоны плей-офф, а травма Кевина Фиалы оставила огромную дыру в креативе нападения. В последний сезон Анже Копитара «короли» просто не имеют права на провал.

Горький дебют: когда одного паса мало

Дебют Панарина за «Лос-Анджелес» выпал на тяжелейшее дерби против «Вегас Голден Найтс». Интрига зашкаливала: сможет ли Артемий сходу оправдать вложения? Главный тренер Джим Хиллер, как и ожидалось, определил россиянина в звено к Адриану Кемпе и Алексу Лаферрье. Логика проста: Хлебушку нужны партнеры, способные завершать его фирменные поперечные передачи. И на 28-й минуте матча эта химия сработала. Панарин в своем стиле выдержал паузу, нашел Лаферрье, и тот расстрелял ворота «Вегаса». Есть первое очко в первой же игре!

Однако праздник омрачился итоговым результатом. «Лос-Анджелес» уступил со счетом 4:6. Весь матч «короли» были в роли догоняющих, и даже результативная игра первого звена не спасла от системных ошибок в обороне. Панарин провел на льду солидные 18 минут и 47 секунд, дважды бросил по воротам и завершил встречу с показателем полезности «0». После игры Артемий был сдержан в оценках. Он отметил, что чувствовал себя неплохо, но признал: привыкание к новым требованиям и партнерам займет время. «Всегда хочется выигрывать в первом матче, но «Вегас» наказал нас за ошибки. Лично мне нужно чуть больше времени, чтобы чувствовать ритм команды в каждой смене», — цитируют форварда спортивные порталы.

Несмотря на поражение, агент игрока в интервью «Чемпионату» выразил уверенность, что Артемий быстро адаптируется. Главное, что Панарин сразу начал приносить пользу в созидании. Его пас на Лаферрье показал: видение площадки у Хлебушка никуда не делось, и в большинстве «Лос-Анджелес» с его приходом точно станет опаснее. Проблема лишь в том, что «Вегас» обнажил все старые болячки «Кингз», которые одной покупкой суперзвезды не лечатся.

Быт у Гаврикова и туманные перспективы плей-офф

Адаптация в Городе Ангелов проходит в максимально комфортных бытовых условиях. Панарин временно поселился в доме защитника Владислава Гаврикова, который стал для него проводником в новую жизнь. На лед Артемий вышел под привычным 72-м номером, даже иронично заметив, что маскоту клуба пришлось «уступить» в споре за цифры на свитере. Сам Гавриков в комментариях отмечает, что присутствие Панарина оживило раздевалку: «Хлебушек — это всегда позитив, даже когда на табло не самый приятный счет».

Однако в Северной Америке настроены скептически. Эксперты полагают, что одного Панарина может не хватить для исправления системных проблем «Кингз». Артемий — гений созидания, но он не закроет бреши в обороне, которая позволила «Вегасу» отгрузить шесть шайб. Большинство «Лос-Анджелеса», которое в последнее время буксовало, с приходом россиянина должно ожить, но хватит ли этого для выхода в плей-офф? Времени на раскачку у Панарина нет — результат нужен здесь и сейчас.

Сможет ли Хлебушек стать тем недостающим элементом пазла, который превратит «Кингз» в реального кубкового бойца в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли? Первый матч против «рыцарей» оставил двоякое впечатление: с одной стороны, Артемий в порядке и готов творить, с другой — командный механизм «Лос-Анджелеса» все еще дает сбои.

Результат нужен не завтра, а в каждую следующую калифорнийскую ночь. Пока же фанаты «королей» замерли в ожидании: станет ли русский гений новым героем штата или этот громкий переход так и останется лишь яркой вспышкой в неудачном сезоне? Ответ даст ближайшая выездная серия, где права на ошибку у Панарина и его новой команды уже не будет.