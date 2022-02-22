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Ру Тат
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Спорт
22 февраля 2022  05:38

Голливудская актриса оценила показательный номер Трусовой в образе Чудо-женщины

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К российской фигуристке Александре Трусовой после ее показательного номера на Олимпиаде в Пекине обратилась голливудская актриса Галь Гадот, которая исполнила роль Чудо-женщины, сообщает RT.

«Обожаю! Спасибо, Александра», — написала актриса в микроблоге Weibo.

Как уточняет телеканал, в роли Чудо-женщины Александра Трусова выступила в показательных выступлениях на Олимпиаде в Пекине. Фигуристка завоевала серебро по итогам личного турнира, уступив в борьбе за золото Анне Щербаковой. 

Трусова вошла в историю фигурного катания, став первой одиночницей на официальном турнире, которая приземлила пять четверных прыжков.

#фигурное катание
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