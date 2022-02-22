Голливудская актриса оценила показательный номер Трусовой в образе Чудо-женщины
К российской фигуристке Александре Трусовой после ее показательного номера на Олимпиаде в Пекине обратилась голливудская актриса Галь Гадот, которая исполнила роль Чудо-женщины, сообщает RT.
«Обожаю! Спасибо, Александра», — написала актриса в микроблоге Weibo.
Как уточняет телеканал, в роли Чудо-женщины Александра Трусова выступила в показательных выступлениях на Олимпиаде в Пекине. Фигуристка завоевала серебро по итогам личного турнира, уступив в борьбе за золото Анне Щербаковой.
Трусова вошла в историю фигурного катания, став первой одиночницей на официальном турнире, которая приземлила пять четверных прыжков.