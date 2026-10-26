Голландская история Маринова: как татарстанский гимнаст взял две медали ЧМ

В Роттердаме завершился чемпионат мира по спортивной гимнастике. Главным действующим лицом российской сборной стал представитель Татарстана Даниел Маринов. Правда, у него серебро и бронза. Золота снова не досчитался. Почему так происходит второй планетарный турнир подряд и когда мы увидим победы Маринова - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: gymnastics.sport

Путь к успеху на этом ЧМ

Для Даниела Маринова этот турнир в Роттердаме уже второй к ряду чемпионат мира в послужном списке. И все мы прекрасно помним, какие ожидания у нас были от него в Джакарте-2025. Но там было далеко от тройки в личном многоборье. А в отдельных финалах лишь бронза на брусьях. Но согласимся, не этого мы ждем от гимнаста, которого еще пару лет назад сравнивали с четырехкратным олимпийским чемпионом Алексеем Немовым. И если год назад можно было все спихнуть на возвращение после четырех лет изоляции и только-только наспех залеченное плечо спортсмена, то в этом году на него уже смотрели с перспективой - что покажет Маринов против мировых лидеров за полтора года до Олимпиады.

Начал уверенно - серебро в командном турнире и путевка в Лос-Анджелес в кармане. Хотя сам Даниел допустил помарки. При этом президент Федерации спортивной гимнастики Татарстана Марат Бариев в разговоре с «ТИ-Спортом» оценил выступление на 4,5. Но лучше сам Маринов описал тот успех в разговоре с корреспондентом нашего издания:

Марат Бариев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Командное выступление прошло для нас на очень хорошем уровне, несмотря на пару падений, которые были на некоторых снарядах. В целом вся команда показала хороший результат. Немаловажно было от начала до конца бороться. Это было видно даже со стороны. С каждым снарядом все больше заряжали друг друга. То, что мы шли седьмыми, нам нисколько не добавляло волнения, наоборот, какой-то азарт просыпался. Мы знали, что оставшиеся четыре снаряда – это наши рабочие снаряды, которые мы обязаны делать. И на которых мы по-любому можем отыграться. Зная это, спокойно шли и делали свою работу», – сказал Маринов «ТИ-Спорту».

Кстати, тогда же я спросил у Дани о его самочувствии на грядущие личные выступления. Он ответил коротко и емко: «Чувствую себя оптимально». Впереди предстояло многоборье и личные финалы.

Бронза на брусьях

Из личного - для начала прошел многоборье. Правда, думаю, не такого результата сам от себя ожидал Даниел. Он все шесть снарядов скакал по таблице. В итоге, закончил с четвертым результатом. И можно сказать, что это движение вверх. Ведь год назад он был шестым.

«Быть четвертым гимнастом мира – это круто, круто в плане результата. Но при этом надо осознавать, что очень многие гимнасты, которые квалификацию прошли намного лучше меня, в финале упали. Это и Синносукэ Ока, и Арсений Духно, и много других спортсменов, которые реально шли очень классно, очень круто, но потом допустили ошибки. И заслуженное сегодня, по сути, только первое место. Это Дайки Хасимото, который набрал космическую сумму баллов, он легенда гимнастики. Могу сказать, что доволен своим выступлением, я смог проявить характер и рад тому, что сумел пройти от начала до конца все комбинации без сильных срывов и без падений. Конечно, были помарки, не получилось у меня засиять, так скажем. Я сегодня просто дежурно проходил многоборье, не получалось особо проявить себя», – сказал Маринов ТАСС.

По итогам личного многоборья отобрался на свои любимые брусья - снаряд, на котором у него уже есть бронза чемпионата мира-2025. Конечно, в этот раз нам хотелось большего. Но когда вышел китаец Цзоу Цзинъюань, стало понятно, что татарстанскому гимнасту далеко до этого уровня - представитель Поднебесной забрал золото. Серебро ушло уроженцу Черкасс, а ныне представляющему Хорватию, Илье Ковтуну. Маринов - снова третий.

Даниел Маринов Фото: sportgymrus.ru

В этом смысле очень показательно, как сам спортсмен отреагировал на этот результат:

«Я шел с мыслью, что должен сделать своё — и буду в тройке. Надо понимать, что японцы в квалификации всё сделали идеально. А в финале это намного сложнее. Нервы могут творить все что угодно. Мне надо было просто и спокойно работать. И у меня получилось. Впервые за этот сезон могу сказать, что я очень рад итогу соревнований, — сказал Маринов «Матч ТВ».

И конечно, вы сейчас, как и Маринов, можете назвать это выступление несомненным успехом. И будете правы. Как минимум, несколько позиций россиянин отыграл по сравнению с прошлым годом. А брусья даже сохранил. Но есть одно важное «но».

Когда придут победы?

И заключается это «но» в очень простом и логичном вопросе - когда мы увидим победы Маринова на международной арене? Спешу напомнить, что последний раз татарстанский гимнаст побеждал против мировых соперников на Играх БРИКС в 2024 году в Казани. Но сами понимаете, уровень этих самых иностранных конкурентов там был мягко говоря ни о чем. Да, там были и олимпийские чемпионы Артур Далалоян и Никита Нагорный, но иностранная оппозиция была слабая.

Никита Нагорный Фото: sportgymrus.ru

Потом травма плеча, а лечение которой почему-то затянулось почти на полтора года. За это время внутри России вырос его конкурент - Арсений Духно. И уже даже чемпионат России выиграть для Маринова - большая история. Но мы, татарстанские болельщики, все еще ждем международного прорыва.

Очень хотелось бы, чтобы его проблески случились уже в следующем году - за год до Олимпиады. А в самом Лос-Анджелесе мы хотим видеть другого Маринова - человека, который, как и Немов, способен вообще на все.