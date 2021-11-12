Голкипер «Синтеза» поразил чужие ворота

В сегодняшнем матче российской ватерпольной Суперлиги «Синтез» (Казань) — «Спартак» (Волгоград) был зафиксирован редкий случай — гол забил вратарь.

Создателем редчайшего для водного поло, как, впрочем, и для других игровых видов спорта с мячом, случая стал голкипер казанцев Игорь Чирков.

На последней минуте матча при счете 14:11 Чирков заметил, что его визави далеко выплыл из своих ворот, и мгновенно среагировал на промах коллеги. Бросок Чиркова от своих ворот оказался точным, и мяч влетел в ворота «Спартака», 15:11.