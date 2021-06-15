Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин продает футболку сборной ради средств для лечения ребенка

Голкипер «Рубина» и сборной России по футболу Юрий Дюпин объявил о начале благотворительного аукциона, лотом которого станет его футболка национальной сборной с подписью всех игроков и тренеров национальной команды.

Собранные средства пойдут на лечение 8-месячного ребенка Коли Логвиненко с диагнозом спинальная мышечная атрофия. Начальная цена футболки – 15 тысяч рублей, а шаг ставки составляет 5 тыс. рублей. Аукцион продлится до 21:00 16 июня.



Сборная России проиграла первый матч на Евро-2020 команде Бельгии (0:3). Дюпин был включен в заявку на игру, но на поле не вышел. В среду, 16 июня, россияне сыграют матч второго тура против Финляндии, которая в стартовом матче обыграла в гостях датчан (0:1).