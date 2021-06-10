Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин предложил слоган для сборной России на Евро-2020

Вратарь казанского «Рубина» и сборной России по футболу Юрий Дюпин заявил о том, что его задача на Евро-2020 заключается в создании атмосферы внутри команды. 33-летний голкипер также рассказал о слогане для национальной команды, вспомнив слова Станислава Черчесова.

«Есть ли надежда сыграть на Евро? У нас задача создать атмосферу тем, кто будет играть. Думаю, мы с этим справляемся. А если понадобится, то мы всегда готовы помочь команде. Какой бы слоган выбрал для сборной России? Мне сразу приходят на ум слова Саламыча (Станислава Черчесова – Прим. Т-и): "Неважно, кто напротив, важно тот, кто рядом". Пусть будет такой слоган», — цитирует Дюпина «Спорт-Экспресс».

Чемпионата Европы по футболу стартует завтра матчем между командами Италии и Турции. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с Бельгией (12 июня в Санкт-Петербурге), Финляндией (16 июня в Санкт-Петербурге) и Данией (21 июня в Копенгагене).

Помимо Дюпина в состав сборной России для участия в Евро-2020 включен полузащитник «Рубина» Денис Макаров.