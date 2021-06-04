Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин не будет основным вратарем сборной России на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил о том, что тренерский штаб национальной команды определился с основным вратерем сборной на предстоящем Евро-2020.

«Наше видение по вратарской линии: Шунин, Сафонов и Дюпин, они у нас в заявке. Готовимся к чемпионату Европы. В тренировочном процессе было видно, что Сафонов набрал форму — готов, здоров. Сейчас каждому надо быть готовым к играм — поэтому дали возможность сыграть Матвею с Польшей. Мы во всех своих игроках уверены, с этим проблем нет. Другое дело, что Шунин у нас — номер один, он готовится к чемпионату Европы», – цитирует Черчесова «Матч ТВ».

В субботу, 5 июня, сборная России сыграет в Москве контрольный матч с Болгарией в рамках подготовки к Евро-2020.



Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня. На групповом этапе сборная России сыграет против Бельгии (12 июня в Санкт-Петербурге), Финляндии (16 июня в Санкт-Петербург) и Дании (21 июня в Копенгагене).

Помимо Юрия Дюпина в состав сборной России для участия в чемпионате Европы по футболу включен полузащитник «Рубина» Денис Макаров.