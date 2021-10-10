Юрий Дюпин не будет участвовать в матче сборной России со Словенией

Голкипер сборной России Юрий Дюпин не сыграет в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словении. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Тренерский штаб сборной решил не везти в Марибор четырех вратарей, так как в заявку на игру будут внесены только трое. 33-летний футболист, представлявший в национальной команде казанский «Рубин», уже попрощался с партнерами и покинул отель, в котором в Казани остановилась сборная России.

Матч Словения — Россия состоится в Мариборе 11 октября. Начало — в 21.45 по московскому времени. За три тура до завершения отборочного турнира в группе «Н» лидируют сборные Хорватии и России, набравшие по 13 очков.

Напомним, 8 октября сборная России обыграла Словакию. Матч, проходивший на казанский «Ак Барс Арене», завершился со счетом 1:0.