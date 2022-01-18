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Спорт
18 января 2022  15:55
Дамир Садриев

Голкипер «Рубина» Коновалов официально перешел в шотландский «Ливингстон»

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Голкипер казанского «Рубина» Иван Коновалов подписал контракт с шотландским ФК «Ливингстон». Об этом сообщает пресс-служба британского клуба.

Как сообщается, контракт с 27-летним вратарем подписан на полтора года с возможностью продления еще на год. В составе казанского клуба Коновалов выступал, начиная с сезона 2018/19. За это время он принял участие в 22 играх, в которых пропустил 23 мяча и отметился шестью сухими матчами.

Нынешний клуб россиянина «Ливингстон» выступает в высшем дивизионе шотландского футбола и после 20 туров сезона 2021/22 идет на восьмом месте в турнирной таблице.

#фк рубин #чемпионат россии
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