Голкипер «Рубина» Коновалов официально перешел в шотландский «Ливингстон»

Голкипер казанского «Рубина» Иван Коновалов подписал контракт с шотландским ФК «Ливингстон». Об этом сообщает пресс-служба британского клуба.

Как сообщается, контракт с 27-летним вратарем подписан на полтора года с возможностью продления еще на год. В составе казанского клуба Коновалов выступал, начиная с сезона 2018/19. За это время он принял участие в 22 играх, в которых пропустил 23 мяча и отметился шестью сухими матчами.

Нынешний клуб россиянина «Ливингстон» выступает в высшем дивизионе шотландского футбола и после 20 туров сезона 2021/22 идет на восьмом месте в турнирной таблице.