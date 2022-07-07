Голкипер «Рубина» Дюпин не хочет уходить из команды

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин заявил сегодня на встрече с болельщиками, что не собирается покидать команду этим летом.

Ранее в СМИ публиковалась информация, что вратарь может уйти в один из клубов РПЛ.

«Не уйду ли я? У меня действующий контракт, я здесь, никаких предложений нет. Можете не переживать», – приводит слова вратаря корреспондент «Татар-информа».

Дюпин выступает за «Рубин» с июля 2019 года. В прошлом сезоне голкипер пропустил 59 голов в 32 матчах во всех турнирах, отыграв 6 встреч на ноль.