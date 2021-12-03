Лучшим голкипером ноября в ВХЛ стал Рафаэль Хакимов из «Нефтяника»

31-й Рафаэль Хакимов из альметьевского «Нефтяника» признан лучшим голкипером ВХЛ в ноябре. Итоги подводились специальной комиссией на основании статистических результатов и аналитики, сообщает пресс-служба лиги.

Хакимов провел в ноябре семь матчей, одержав пять побед, две из которых «сухие». Он отразил 92,14% бросков в створ ворот при коэффициенте надежности 1,7.

«Нефтяник» после 28 матчей занимает с 33 очками 15-е место в чемпионате ВХЛ. В следующем туре 4 декабря альметьевцы сыграют дома с самарским ЦСК ВВС.