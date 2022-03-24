Голкипер «Нефтехимика» Судницын продлил контракт на год

Хоккейный клуб «Нефтехимик» продлил контракт с 34-леним голкипером Александром Суднициным на один год. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Уроженец Красноярска Судницын перешел в «Нефтехимик» по ходу этого сезона. В составе нижнекамской команды он провел 28 матчей (из них два поединка на «0»), внес большой вклад в попадание команды в плей-офф.

Ранее Судницын выступал за «Сокол» из Красноярска, «Мечел», «Челмет» и «Трактор» из Челябинска, «Нефтехимик» (в 2013–2016 годах), «Локомотив» из Ярославля, «Авангард» из Омска, «Оскарсхамн» из Швеции.