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Спорт
27 декабря 2021  21:20
Cергей Гаврилов

Голкипер «Нефтехимика» Иванников переехал в Словакию

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30-летний вратарь Евгений Иванников продолжит карьеру в чемпионате Словакии в составе команды первой лиги «Липтовски-Микулаш». Об этом сообщила пресс-служба словацкого клуба.

Прошлый и начало нынешнего сезона вратарь провел в нижнекамском «Нефтехимике». Голкипер пополнил состав этой команды летом 2020 года. За это время он провел в рядах нижнекамцев 45 матчей: одержал 16 побед, три поединка сыграл на ноль. Затем перешел в ижевскую «Ижсталь», откуда и перебрался в Словакию.

Также Иванников выступал в КХЛ за СКА, «Адмирал» и «Спартак» и другие клубы.

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