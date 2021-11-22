Голкипер «Нефтехимика» стал лучшим за неделю в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов одиннадцатой недели турнира в четырех номинациях. Лучшим голкипером назван страж ворот нижнекамского «Нефтехимика» Александр Судницин, сообщает пресс-служба КХЛ.

Судницин, пополнивший ряды «Нефтехимика» нынешней осенью, одержал три победы в четырех матчах. Он отразил 95,83% бросков при коэффициенте надежности 1,23.

Лучшим защитником признан Дамир Шарипзянов из «Авангарда» (Омск), воспитанник «Нефтехимика». В четырех играх он набрал 3 (1+2) очка. Среднее игровое время Шарипзянова составило 23 минуты и 7 секунд.

Лучшим нападающим оказался Александр Полунин («Локомотив», Ярославль). Лучшим новичком признан Арсений Грицюк («Авангард»).