Голкипер Набоков покидает «Металлург»

Вратарь «Металлурга» Илья Набоков объявил о своем уходе из магнитогорского клуба. Об этом 23-летний голкипер сообщил в своем телеграм-канале.

«Это была моя крайняя игра за «Металлург». Клуб, в котором я рос, учился, делал первые шаги во взрослом хоккее, становился чемпионом, переживал непростые поражения и радовался большим победам. Это бесценный опыт.

«Металлург» для меня не просто команда, это половина моей жизни длиной в 12 лет», – написал Набоков у себя в соцсетях.

В конце Набоков заявил, что впереди у него новый этап и принес слова благодарности руководству клуба, тренерскому штабу, персоналу и болельщикам.

В прошедшем регулярном сезоне-2025/26 за «Металлург» Набоков провел 38 игр при 90,1% отраженных бросков и коэффициенте надежности - 2,74. В текущем розыгрыше плей-офф на его счету семь игр. Пять из них он сыграл в рамках полуфинальной серии против «Ак Барса» (3:4 ОТ, 1-4), в которой пропустил 14 шайб и вылетел вместе с «магниткой» из розыгрыша турнира.

В составе «Металлурга» Илья Набоков становился обладателем Кубка Гагарина, а также MVP (лучшим ценным игроком) в сезоне-2023/24.