Голкипер Илья Набоков официально покинул «Металлург»

«Металлург» официально объявил об уходе голкипера Ильи Набокова, с которым у магнитогорского клуба закончилось действующее соглашение.

«Соглашение (аренды) между «Металлургом» и «Колорадо» по Илье Набокову официально прекращено сегодня. Илья отправился в НХЛ, где будет подтверждать своё мастерство. С одной стороны, нам грустно терять такого ценного игрока. Каждый болельщик «Металлурга» знает, какого это уровня голкипер», – написано в сообщении на официальном сайте клуба.

Напомним, в конце мая 2025 года 23-летний вратарь подписал двухлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш». После чего в прошедшем сезоне выступал в Магнитогорске на правах аренды.

Илья Набоков является воспитанником «Металлурга». В КХЛ за основную команду он дебютировал в сезоне-2022/23, а в следующем году занял место основного вратаря в команде. В сезоне-2023/24 Набоков вместе с магнитогорской командой стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина, а также был признан MVP (самым ценным игроком) плей-офф и лучшим новичком сезона.

В регулярном сезоне-2025/26 на счету Набокова 38 матчей при 90,1% отраженных бросков коэффициенте надёжности 2,74. В плей-офф он провел семь игр при 89,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,53.