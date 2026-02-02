Голкипер Городовой: «В этом сезоне буду поддерживать «Рубин»

Фото: ФК "Родина"

Алексей Городовой, вратарь норвежского «Конгсвингера» заявил, что следит за российскими футбольными чемпионатами и командами, в частности за казанским «Рубином», выступающим в РПЛ.

«Слежу за командами, в которых я выступал – за "Родиной", за "Рубином", который сейчас возглавляет Артига, с ним я работал в московском клубе. За казанцами смотреть интересно, эта команда близка моему сердцу. Уверен, что у ребят будет всё хорошо, тем более сейчас к ним пришёл классный специалист. Посмотрим, что Франк привнесёт нового в команду, как поменяет игру, интересно за этим понаблюдать. В этом сезоне буду поддерживать "Рубин" в РПЛ», – приводи слова Городового Metaraitings.

Также голкипер отметил, что в Первой лиге следит за «Факелом», отметив, что воронежскому клубу место в Премьер-лиге.

С 2019 по 2021 гг. Городовой находился в заявке ФК «Рубин», но за казанцев не провел ни одной встречи, находясь в аренде в других клубах.

Первую половину сезона-2025/26 «Рубин» завершил на 7 строчке с 23 очками в турнирной таблице РПЛ. «Факел» возглавляет таблицу Первой лиги после 21 матча с 48 очками.