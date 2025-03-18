Голкипер «Динамо» Андрей Лунев высказался об уровне новичков команды Глебова и Касереса

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев оценил уровень новичков команды Данилы Глебова и Хуана Касереса.

«Глебов и Касерес — хорошие ребята, профессионалы и действительно качественные игроки. Думаю, что им нужно немного больше времени, чтобы интегрироваться в состав. Но в целом уже сами можете видеть на играх, что они квалифицированные футболисты, которые сейчас и в будущем будут приносить только пользу.

Надеюсь, Глебов, когда восстановится от травмы, сможет дать «Динамо» импульс, который улучшит результаты и игру команды. Его, наверное, за этим и брали. Он опытный и качественный футболист. Уверен, что его качества нам помогут. Я с Даней уже пересекался в сборной, поэтому про него могу только хорошее сказать, как о человеке», –цитирует Лунева Legalbet.ru.

После 21 матча «Динамо» идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.