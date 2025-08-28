Голкипер Ахтямов рассказал, где проводит предсезонную подготовку перед отъездом в Канаду

Фото: ak-bars.ru

Артур Ахтямов, вратарь «Торонто» рассказал корреспонденту «Татар-информ» о своей подготовке к сезону перед стартом чемпионата в АХЛ.

— До сих пор отдыхаешь или возобновил тренировки?

— После возвращения из Турции сразу приступил к подготовке, так как во время отпуска не занимался физическими нагрузками. По приезде в Америку я должен быть в оптимальной форме. Хожу в зал и тренируюсь на льду на базе «Ак Барса» с тренером вратарей Агопеевым Александром Вячеславовичем. Спасибо «Ак Барсу» за такую возможность.

— Когда стартует сезон в АХЛ? Не рановато ли приступил к тренировкам?

— Регулярный чемпионат начинается 10 октября. Я и так хорошо отдохнул. Две недели был без каких-либо нагрузок, организм сам требовал тренировок.

В сезоне-2024/25 Ахтямов провел в АХЛ за «Торонто Марлис» 26 матчей, отразил 90,1% бросков при коэффициенте надежности – 2,81.

Ахтямов является воспитанником системы «Ак Барса». Права на 23-летнего голкипера в России принадлежат казанцам.