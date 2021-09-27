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27 сентября 2021  16:03
Cергей Гаврилов

Голкипер «Ак Барса» признан лучшим вратарем недели КХЛ

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Голкипер «Ак Барса» признан лучшим вратарем недели КХЛ
Тимур Билялов
Фото: www.ak-bars.ru

Голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов в четвертый раз в своей карьере признан лучшим вратарем недели КХЛ.

За прошедшую неделю вместе с Биляловым в воротах «Ак Барс» одержал три победы в трех матчах, включая победу в серии буллитов над ХК «Сочи», в которой Билялов ни разу не пропустил. Лучшим нападающим недели признан Антон Бурдасов из СКА, защитником – Михаил Пашнин из «Металлурга» (Мг), Алексей Колосов из минского «Динамо» назван лучшим новичком, сообщает пресс-служба КХЛ.

29 сентября «Ак Барс» в столице Финляндии Хельсинки сыграет с «Йокеритом». После 11 матчей в активе казанцев 15 очков — четвертое место на «Востоке».
 

#хк ак барс #тимур билялов
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