Голкипер «Ак Барса» признан лучшим вратарем недели КХЛ

Тимур Билялов

Фото: www.ak-bars.ru

Голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов в четвертый раз в своей карьере признан лучшим вратарем недели КХЛ.

За прошедшую неделю вместе с Биляловым в воротах «Ак Барс» одержал три победы в трех матчах, включая победу в серии буллитов над ХК «Сочи», в которой Билялов ни разу не пропустил. Лучшим нападающим недели признан Антон Бурдасов из СКА, защитником – Михаил Пашнин из «Металлурга» (Мг), Алексей Колосов из минского «Динамо» назван лучшим новичком, сообщает пресс-служба КХЛ.



29 сентября «Ак Барс» в столице Финляндии Хельсинки сыграет с «Йокеритом». После 11 матчей в активе казанцев 15 очков — четвертое место на «Востоке».

