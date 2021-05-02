Голкипер «Ак Барса» подписал контракт с клубом НХЛ

«Тампа Бэй Лайтнинг» и казанский голкипер Амир Мифтахов подписали стандартный контракт новичка. Соглашение с 21-летним игроком рассчитано на три года, сообщает официальный сайт клуба.

«Молнии» выбрали воспитанника «Ак Барса» на драфте НХЛ-2020 в шестом раунде под общим 186-м номером. В минувшем сезоне Мифтахов провел семь матчей в КХЛ за «Ак Барс». Он одержал пять побед, пропуская в среднем 2,25 шайбы и отражая 91,7% бросков. Также уроженец Казани представлял свою страну на юниорском чемпионате мира 2020 года и помог команде завоевать серебряную медаль, сыграв в пяти матчах.

На днях руководство «Ак Барса» сделало Мифтахову квалификационное предложение на новый сезон, но он уехал в Северную Америку сразу после вылета казанцев из Кубка Гагарина.