news_header_top_970_100
Минниханов: Празднование Пасхи в Татарстане помогает укреплению традиционных ценностей
Минниханов: Празднование Пасхи в Татарстане помогает укреплению традиционных ценностей
Глава Госкомитета РТ по туризму: Цены на отдых в Татарстане остались на уровне 2019 года
Глава Госкомитета РТ по туризму: Цены на отдых в Татарстане остались на уровне 2019 года
Свияжск принял первый круизный теплоход и более 4 тыс. туристов из России и Татарстана
Свияжск принял первый круизный теплоход и более 4 тыс. туристов из России и Татарстана
Ру Тат
news_header_bot_970_100
2 мая 2021  21:50
Сергей Гаврилов

Голкипер «Ак Барса» подписал контракт с клубом НХЛ

news_top_970_100

«Тампа Бэй Лайтнинг» и казанский голкипер Амир Мифтахов подписали стандартный контракт новичка. Соглашение с 21-летним игроком рассчитано на три года, сообщает официальный сайт клуба.
«Молнии» выбрали воспитанника «Ак Барса» на драфте НХЛ-2020 в шестом раунде под общим 186-м номером. В минувшем сезоне Мифтахов провел семь матчей в КХЛ за «Ак Барс». Он одержал пять побед, пропуская в среднем 2,25 шайбы и отражая 91,7% бросков. Также уроженец Казани представлял свою страну на юниорском чемпионате мира 2020 года и помог команде завоевать серебряную медаль, сыграв в пяти матчах.
На днях руководство «Ак Барса» сделало Мифтахову квалификационное предложение на новый сезон, но он уехал в Северную Америку сразу после вылета казанцев из Кубка Гагарина.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное