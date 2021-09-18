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Ру Тат
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18 сентября 2021  21:38
Cергей Гаврилов

Голкипер «Ак Барса» о победе над ХК «Сочи»: «Хорошо сыграли в обороне»

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Вратарь казанского «Ак Барса» Тимур Билялов поделился с клубной пресс-службой эмоциями от победы над ХК «Сочи» (1:0), назвав игру непростой.

«Непростая игра, пока тяжело нам даются матчи. Хорошо сыграли в обороне, забили гол и довели дело до победы», — отметил спортсмен.

Оба матча с «Сочи» голкипер назвал тяжелыми. По его словам, посление 10 минут сегодняшней игры казанцы хорошо играли в обороне, ловили шайбы на себя. 

«Они оба были „от ножа“. Сегодня потяжелее в том плане, что нужно было держать команду в игре. Хорошо, что мы справились все вместе. Не крупный счет, но победа есть победа», — заключил вратарь. 

 

#ак барс #тимур билялов
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