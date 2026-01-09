Голкипер «Ак Барса» Максим Арефьев отреагировал на упущенный «сухарь» в игре с «Барысом»

Фото: ak-bars.ru

Вратарь казанского «Ак Барса» Максим Арефьев на послематчевой пресс-конференции назвал слагаемые домашней победы (3:1) своей команды над клубом «Барыс» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Очень ответственно провели первую треть игры, создавали моменты. Хотя не реализовали все возможности, второй период помог уравнять положение, добавив два гола. Оборона работала стабильно, даже когда соперники старались обострить игру в концовке», – цитирует голкипера пресс-служба «Ак Барса».

По словам Арефьева, для него отсутствие «сухого матча» не принципиально, важнее успех команды.

«Главное – победа, а сухой матч – дело второстепенное. Со временем это обязательно случится, но сейчас важен сам факт выигрыша. Меня ставят на матчи, а моя задача – показать максимум того, на что способен. Остальное зависит от результатов и мнения тренерского штаба», – подчеркнул хоккеист.

Следующий матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» проведет 13 января в Казани против нижнекамского «Нефтехимика». Начало игры – в 19:30.