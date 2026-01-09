news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 9 января 2026 11:12

Голкипер «Ак Барса» Максим Арефьев отреагировал на упущенный «сухарь» в игре с «Барысом»

Читайте нас в
Телеграм
Голкипер «Ак Барса» Максим Арефьев отреагировал на упущенный «сухарь» в игре с «Барысом»
Фото: ak-bars.ru

Вратарь казанского «Ак Барса» Максим Арефьев на послематчевой пресс-конференции назвал слагаемые домашней победы (3:1) своей команды над клубом «Барыс» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Очень ответственно провели первую треть игры, создавали моменты. Хотя не реализовали все возможности, второй период помог уравнять положение, добавив два гола. Оборона работала стабильно, даже когда соперники старались обострить игру в концовке», – цитирует голкипера пресс-служба «Ак Барса».

По словам Арефьева, для него отсутствие «сухого матча» не принципиально, важнее успех команды.

«Главное – победа, а сухой матч – дело второстепенное. Со временем это обязательно случится, но сейчас важен сам факт выигрыша. Меня ставят на матчи, а моя задача – показать максимум того, на что способен. Остальное зависит от результатов и мнения тренерского штаба», – подчеркнул хоккеист.

Следующий матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» проведет 13 января в Казани против нижнекамского «Нефтехимика». Начало игры – в 19:30.

#Ак барс #кхл
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Экономический прогноз на 2026 год: что будет с инфляцией, зарплатами и ключевой ставкой

Экономический прогноз на 2026 год: что будет с инфляцией, зарплатами и ключевой ставкой

8 января 2026
Фруктовый сок, бабл-чай и энергетики: антирейтинг напитков по версии гастроэнтеролога

Фруктовый сок, бабл-чай и энергетики: антирейтинг напитков по версии гастроэнтеролога

8 января 2026