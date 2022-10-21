Голикова заявила о возможности импортозаместить препараты от рака

У России есть потенциал для импортозамещения радиофармацевтических препаратов для лечения раковых опухолей. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает пресс-служба Правительства страны.

Заместитель Председателя Правительства уверена, что качество российских разработок ни в чем не уступает иностранным.

«Нам для диагностики, в основном онкологических заболеваний, необходимо порядка 81 тыс. упаковок радиофармпрепаратов. И терапевтическое лечение — более 2,7 млн упаковок. Конечно, мы получаем радиофармпрепараты и импортные, и отечественные, но у нас есть абсолютный потенциал, для того чтобы заместить импортные препараты отечественными», — поделилась чиновница своим пониманием ситуации.

Сегодня Голикова посетила НИИ технической физики и автоматизации госкорпорации «Росатом» и осмотрела инновационное оборудование для ядерной терапии. По ее словам, Правительство уже дало поручение Минпромторгу и Минздраву, которые подготовят дорожные карты по импортозамещению лекарственных препаратов и медицинских изделий.