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Общество 9 июля 2025 19:05

Голикова заявила, что высокие долги и тесное жилье мешают россиянам заводить детей

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Федеральное правительство рассматривает возможные изменения в программе семейной ипотеки. Вопрос обсуждается совместно с Минстроем и Министерством финансов. Причиной для такой инициативы стал высокий уровень закредитованности молодых семей в стране, а также недостаточный размер приобретаемого жилья. Об этом на заседания партии ЛДПР рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ее слова приводит ТАСС.

Она отметила, что молодые семьи, как правило, приобретают квартиры с помощью ипотечных программ или средств материнского капитала, однако доступные площади зачастую оказываются слишком небольшими, чтобы семьи могли задуматься о рождении второго и последующих детей. Она подчеркнула, что это – серьезный вызов, требующий системного подхода и совместной работы.

Улучшение демографии соответствует целям национального проекта «Семья».

#демографическая ситуация #стоимость жилья #Татьяна Голикова
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