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Общество
18 января 2022  15:45

Голикова возглавит рабочую группу по взаимодействию с регионами по Covid-19

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Вице-премьер Татьяна Голикова будет руководить оперативной рабочей группой по реализации плана поддержки системы здравоохранения. Об этом на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением Covid-19 сказал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

«Реализация плана — большая и ответственная задача. Важно, чтобы все его мероприятия были выполнены в полном объеме и с учетом складывающейся ситуации. Такие вопросы требуют особого внимания, постоянного взаимодействия с регионами», — подчеркнул глава федерального Кабмина.

Он также поручил Голиковой разработать проект регламента деятельности опергруппы. Рабочая группа будет постоянно на связи с российскими регионами и всеми заинтересованными органами и организациями, передает телеграм-канал Правительства.

#Татьяна Голикова
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