Голикова возглавит рабочую группу по взаимодействию с регионами по Covid-19

Вице-премьер Татьяна Голикова будет руководить оперативной рабочей группой по реализации плана поддержки системы здравоохранения. Об этом на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением Covid-19 сказал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Реализация плана — большая и ответственная задача. Важно, чтобы все его мероприятия были выполнены в полном объеме и с учетом складывающейся ситуации. Такие вопросы требуют особого внимания, постоянного взаимодействия с регионами», — подчеркнул глава федерального Кабмина.

Он также поручил Голиковой разработать проект регламента деятельности опергруппы. Рабочая группа будет постоянно на связи с российскими регионами и всеми заинтересованными органами и организациями, передает телеграм-канал Правительства.