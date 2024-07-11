Голикова: В 2024-м более 60% выпускников 9-х классов хотят поступать в колледжи

Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова обсудила с членами Союза директоров средних специальных учебных заведений России и главами регионов разработку национального проекта «Кадры».

Как отметила вице-премьер, в этом году в России окончили школу 1689,6 тыс. выпускников 9-х классов, более 60% из них планирует поступать в колледжи и техникумы. В этом году впервые приём на целевое обучение организован с использованием единой цифровой платформы в сфере занятости «Работа России». На портале опубликовано свыше 10,7 тыс. предложений от работодателей, по ним возможно заключение почти 49 тыс. договоров целевого обучения на подготовку специалистов по программам среднего профессионального образования.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, выстраивание взаимодействия предприятий и системы СПО реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Сегодня проект охватывает 79 регионов страны, 1,6 тыс. предприятий, которые полностью вовлечены в управление кластерами, и около 1 тыс. колледжей. По окончании 2023/2024 учебного года на рынок труда вышли порядка 860 тыс. выпускников СПО, из них 137,9 тыс. – выпускники «Профессионалитета». Договор о целевом обучении имеют 22,9 тыс. выпускников. Более 83 тыс. (60%) уже направлены на работу на предприятия.

Как сказала Голикова, в настоящее время правительством организована работа по подготовке новых национальных проектов, в том числе национального проекта «Кадры». Национальный проект стартует с 1 января 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина для решения задач по обеспечению потребностей экономики в квалифицированных специалистах.

«Нацпроект “Кадры„ предусматривает формирование ориентированной на запросы рынка труда системы подготовки кадров. К 2030 году мы должны создать эффективную систему подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности в них. Важнейшими элементами нацпроекта выступают: федеральная методика прогнозирования потребности в кадрах, механизм целевого обучения, система стажировок и практик, мониторинг трудоустройства выпускников. Ведомствам и регионам предстоит выстроить взаимосвязь работодателей, системы высшего и среднего профессионального образования, дополнительного образования для удовлетворения актуальной и перспективной потребности экономики в кадрах», – сказала Голикова.

Она отметила, что обсуждение нацпроекта уже прошло на нескольких профессиональных площадках, в том числе с участием работодателей, предприятий и организаций, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, Союза ректоров, а в сегодняшней встрече принимают участие члены Союза директоров средних специальных учебных заведений России.

«Сегодня важно услышать ваши экспертные мнения по выработанным нами предложениям но новому национальному проекту “Кадры„», – добавила она.

С докладами о ходе разработки национального проекта выступили министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Голикова также поблагодарила директоров колледжей за содержательный разговор и за их работу. Все поступившие предложения рассмотрят и учтут при дальнейшей подготовке национального проекта.

«Среднее профессиональное образование находится в ведении субъектов России, и мероприятия национального проекта “Кадры„ будут реализованы в тесном взаимодействии Минтруда, Минпросвещения, регионов и колледжей. Надеюсь, что каждый регион сможет эффективно реализовать мероприятия нацпроекта с учётом имеющихся и новых практик», – отметила вице-премьер.