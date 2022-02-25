news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
25 февраля 2022  19:36

Голикова: Коллективный иммунитет снижается из-за несвоевременной ревакцинации

news_top_970_100

Коллективная иммунизация против коронавирусной инфекции поможет России скорее вернуться к привычной жизни без жестких ограничений, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Именно коллективный иммунитет поможет нам вернуться к привычной жизни без жестких ограничений, – подчеркнула спикер. – Важно вовремя позаботиться о своем здоровье». 

Голикова рекомендовала гражданам сделать прививку от коронавируса, чтобы защитить себя от тяжелого течения болезни и возможных последствий. Она подчеркнула, что уровень защищенности россиян от вируса снижается из-за утраты иммунитета теми, кто своевременно не ревакцинируются.

 

#Татьяна Голикова #коронавирус #массовая вакцинация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное