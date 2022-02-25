Голикова: Коллективный иммунитет снижается из-за несвоевременной ревакцинации

Коллективная иммунизация против коронавирусной инфекции поможет России скорее вернуться к привычной жизни без жестких ограничений, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Именно коллективный иммунитет поможет нам вернуться к привычной жизни без жестких ограничений, – подчеркнула спикер. – Важно вовремя позаботиться о своем здоровье».

Голикова рекомендовала гражданам сделать прививку от коронавируса, чтобы защитить себя от тяжелого течения болезни и возможных последствий. Она подчеркнула, что уровень защищенности россиян от вируса снижается из-за утраты иммунитета теми, кто своевременно не ревакцинируются.