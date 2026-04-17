Татарстан – республика достижений 17 апреля 2026 17:35

Голикова: Татарстан достиг 100% показателей в нацпроектах по здравоохранению
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан выполнил нацпроекты в здравоохранении на 100%. Об этом сообщила зампред Правительства РФ Татьяна Голикова.

«Отмечу регионы, которые обеспечили 100-процентное достижение показателей, которые утверждены в нацпроектах – в первую очередь, "Продолжительная и активная жизнь". Это Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Калининградская, Калужская, Мурманская, Псковская, Тульская, Тюменская области, республики Мордовия, Татарстан, Крым, Чеченская и Кабардино-Балкарские республики, Ямало-Ненецкий автономный округ», – сказала Голикова на итоговой коллегии Минздрава РФ.

В здравоохранении Татарстана полностью выполнены задачи по достижению 36 показателей нацпроектов, которые касаются охвата медицинской помощью и профилактическими мероприятиями, развития инфраструктуры, кадрового вопроса.

#Татьяна Голикова #нацпроекты #здравоохранение
