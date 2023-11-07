Голикова: Татарстан досрочно завершил работы в одном из объектов по нацпроекту «Культура»

В Татарстане досрочно реконструировали районный Дом культуры в Буинске. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишет телеграм-канал правительства России.

Политик добавила, что кроме РТ реализацию национального проекта «Культура» в 2023 году досрочно завершили еще ряд регионов.

Так, в Республике Саха (Якутия) провели капремонт Гостеатра оперы и балета им. Д. К. Сивцева. В Калужской области капитально отремонтировали областной драмтеатр, а в Марий Эл - Дом культуры в деревне Ивансола Куженерского района.

Еще Голикова отметила Курскую область. Там раньше срока построили Дом культуры в селе Красниково Пристенского района. В Пензенской области провели работы по реновации, сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Обсерватория метеорологическая».

Среди лидеров плановых достижений нацпроекта «Культура»: Крым, Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика и Хабаровский край.

Голикова напомнила, что качество и сроки по выполнению мероприятий национального проекта «Культура» – это личная ответственность региональных руководителей. Напомним, что инициатор данного национального проекта - президент РФ Владимир Путин.