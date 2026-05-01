Общество 1 мая 2026 19:02

Голикова сообщила об увеличении пособия по беременности студенткам до 96 тыс. рублей

Голикова сообщила об увеличении пособия по беременности студенткам до 96 тыс. рублей
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Размер пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения в среднем увеличен до 96 тыс. рублей. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Выступая на пленарном заседании форума «Единая Россия. Есть результат!», она отметила, что мера поддержки распространяется на студенток и аспиранток и рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума.

«Важно также, что мы ввели пособие по беременности для студенток и аспиранток. Оно теперь рассчитывается от регионального прожиточного минимума, его средний размер возрос в четыре раза – это более 96 тыс. рублей», – сказала она.

#Татьяна Голикова #пособие на ребенка #беременность и роды #студенты
