Голикова сообщила об увеличении пособия по беременности студенткам до 96 тыс. рублей

Размер пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения в среднем увеличен до 96 тыс. рублей. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Выступая на пленарном заседании форума «Единая Россия. Есть результат!», она отметила, что мера поддержки распространяется на студенток и аспиранток и рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума.

«Важно также, что мы ввели пособие по беременности для студенток и аспиранток. Оно теперь рассчитывается от регионального прожиточного минимума, его средний размер возрос в четыре раза – это более 96 тыс. рублей», – сказала она.