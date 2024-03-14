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Голикова: РТ среди регионов, успешно модернизирующих первичное звено здравоохранения
Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала Татарстан в числе российских регионов, которые наиболее успешно реализуют программу по модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом она доложила на совещании Президента Владимира Путина с членами Правительства. Расшифровка встречи опубликована на сайте Кремля.
«В рамках национального проекта мы продолжим начатую модернизацию первичного звена. Это наиболее востребованный у населения проект, так как касается каждого жителя нашей страны, — рассказала Голикова. — На сегодняшний день наиболее успешно реализуют программу город Москва, Республики Татарстан, Мордовия, Карелия, Ленинградская область и ряд других».
Она отметила, что каждый год фиксируется более 1 млрд обращений граждан в учреждения первичного звена.
Федеральная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения» входит в национальный проект «Здравоохранение».
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