Голикова: Рост заболеваемости Covid-19 в РФ достиг 151,4 случая на 100 тыс. населения

Рост заболеваемости коронавирусом Covid-19 в России наблюдается больше месяца и достиг рекордных значений. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у Президента России Владимира Путина.

«Подъем заболеваемости в этом году начался с высоких ежесуточных цифр, причинами которых явилось несоблюдение ограничительных мер и недостаточные темпы вакцинации. По итогам прошедшей недели <…> показатель заболеваемости в России составил 151,4 на 100 тыс. населения. Это на 15,5% выше, чем неделей ранее», — отметила Голикова.

Она уточнила, что число выявленных новых случаев коронавируса в сутки приближается к 35 тыс.

«Такие высокие цифры на сегодняшний день обусловлены распространением инфекции по всей территории России. Это особенность нынешнего подъема заболеваемости в отличие от предыдущего сезона и одновременно сложность, которая создает огромную нагрузку на систему здравоохранения», — пояснила Голикова.