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Официальная хроника
20 января 2022  15:36

Голикова: Решительность Шаймиева в отстаивании приоритетов РТ вызывает уважение

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Избрав жизненный путь, связанный со служением государству и его народу, первый Президент Татарстана, Государственный Советник Минтимер Шаймиев внес огромный вклад в становление и развитие республики. Об этом, поздравляя его с юбилеем, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что взвешенность Шаймиева, его последовательность и решительность в отстаивании стратегических приоритетов Татарстана вызывают безграничное уважение.

«Уверена, ваша мудрость и высочайший профессионализм позволят и впредь блестяще решать важные государственные задачи, в том числе по сохранению историко-культурного наследия республики, а также участвовать в реализации крупных социокультурных и образовательных проектов, передавая ваш богатый жизненный опыт молодежи», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной пресс-службой Президента РТ.

В заключение она пожелала юбиляру здоровья, долголетия и новых успехов, мира и благополучия в семье.

#Минтимер Шаймиев #Шаймиеву-85 #Татьяна Голикова #поздравление
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