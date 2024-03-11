Голикова: Реальные зарплаты в России выросли более чем на треть за последние 6 лет

За последние шесть лет реальные зарплаты в РФ выросли больше чем на 30%. Как сказала вице-премьер России Татьяна Голикова, только за 2023-й заработные доходы населения выросли на 7,8%.

«Это серьезные сдвиги, которые происходят», - цитирует спикера РИА «Новости».

Голикова подчеркнула, что в ответ на эти сдвиги в стране создали фестиваль профессий, который открылся в понедельник, 11 марта. Данное мероприятие проходит в России впервые. По словам спикера, оно будет предварять Всероссийскую ярмарку вакансий.